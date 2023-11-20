鋪管明年動工 新莊西盛變電所室內化 露曙光

位於新北市新莊區西盛變電所（大安變電所）長期受到地方排斥，電所室內化前置作業錯綜複雜，加上周圍有捷運經過，考驗更大。民代為此開協調會邀集台電、台北捷運局、公所等，捷運局承諾管線鋪設明年動工，方便台電後續工程，所有前置作業預計2028年完工。

居民表示，雖然專家說變電所不會有電磁波危害，卻還是影響市容，希望早日遷移或改室內化。立委蘇巧慧說，她近日有開協調會，邀集台電、台北捷運工程局及公所人員參與，盼工程能相互配合，有助於縮短施工期程，她也建議，希望未來可共構活動中心，營造更好生活環境。

配電工程牽一髮動全身，台北捷運工程局第二區工程處土木第八工務所主任侯宗成說，樹林區中正路周邊管線錯綜複雜，有高壓、特高壓等電線，目前已在規畫最佳路徑，工法確立後就會開始施作，預計明年開工。

台電台北西區營業處副處長王清平也說，中正路、大安路電桿預計2028年底拔桿完工，將與捷運局密切合作，希望提前至2027年中完成下地工程，「樹德一次變電所」改建工程已取得建照，正在做前期電線遷移，預計2027年底裝機完成。