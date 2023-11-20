租金電費雙漲 新北增設電池交換站逾半流標

環保意識抬頭，電動機車蔚為風潮。新北市約有870處公私有電池交換站，其中公有站點今年擴增39處公開標租，卻有20處流標。經發局說，過去電池交換站標租很搶手，此次多處流標較反常。業者表示，因新北地價高，連帶影響租金上漲，且電費也漲價，盼經發局能調降投標底價。

截至今年9月，新北市電動車已達10萬7552輛，新北市電池交換站共約870處，其中公有站點占2成。經發局陸續標租市有地，今年再增加39處，多在板橋、新莊、三重、鶯歌及中永和等開放標租，日前公布標租結果，卻有20處流標。

新北經發局綠色產業科長陳信良說，目前電池交換站有2家業者為Gogoro及光陽，另外1家為充電式站點，由於充電式電動車輛僅占1%，所需站點不多，過去主要為Gogoro、光陽來投標，這次擴增站點，光陽因故沒來投標，Gogoro評估後標租站點也不多，陳坦言對這次招標結果感到訝異，畢竟之前都很搶手，這次廠商卻興致缺缺。

陳信良說，通常一處電池交換站，要穩定服務200至500輛車才符經濟效益，決標後向廠商了解情況，發現1電池交換站僅服務123輛電動車，後續會再公開標租，若再流標將檢討標租內容。

潘姓車主表示偏好到都會區大站點換電，一方面新一代電池較多，避免電動車臨時「刁車」，二來是通勤必經之路，不需花額外里程。

業者指出，新北投標底價是以申報地價年租金再乘32%計算，計算方式跟其他縣市一致，但新北市地價高，租金也變高。年租金最高達7.2萬，加上電費漲，若經發局下次招標內容不變，恐怕還是不會投標。