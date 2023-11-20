從軍脫貧 鶯歌花木蘭：做對選擇

新北市社會局與空軍作戰指揮部合作推動「國軍脫貧自立方案」，10年來錄取110名新血，今年擴及海軍、海軍陸戰隊及陸軍，助弱勢青年從軍脫貧。鶯歌女孩「小花」生長在隔代教養家庭，1年前透過自立方案順利錄取，今年10月晉升下士，月薪有4萬1千元，加上水電優免、進修培訓計畫，她直言「當初抉擇是對的」。

新北市社會局日前到桃園市龜山區的海軍陸戰隊六六旅及淡水陸軍關渡指揮部參訪，國軍專人介紹各軍種福利待遇、專業培訓、轉職制度與生涯發展，期待社工在第一線服務時，能鼓勵弱勢家庭青年從軍脫貧，改善家庭生活。

海軍陸戰隊六六旅副旅長楊哲橋表示，海軍主要任務包含偵巡、運補和敦睦遠航，目前營區生活環境較以往改善許多，包含宿舍是3人1室，且作息正常，起薪有3萬5320元，還有各項培訓計畫，適合年輕人職涯發展。

小花因父母離異，由阿公拉拔長大，家中為低收入戶，1年前經由國軍脫貧自立方案入伍，今年10月間晉升下士，每月薪資4萬1千多元，她留下1萬元當零用，其餘貼補家用。她說，從軍待遇不錯，還享有水電優免及進修培訓計畫，很慶幸做對選擇。