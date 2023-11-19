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北捷局協助科技鋪管 新莊西盛大安變電所室內化露曙光

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於新北市新莊區西盛變電所（大安變電所）長期以來受到地方居民排斥，電所室內化是民眾長期心聲。圖／本報資料照片
位於新北市新莊區西盛變電所（大安變電所）長期以來受到地方居民排斥，電所室內化是民眾長期心聲。圖／本報資料照片

位於新北市新莊區西盛變電所（大安變電所）長期以來受到地方居民排斥，電所室內化是民眾長期心聲，但相關前置作業錯綜複雜，尤其周圍又經過捷運。民代為此召開協調會邀集台電、台北捷運局、公所等，捷運局承諾管線鋪設明年動工，方便台電後續工程，所有前置作業預計2028年完工。

地方居民表示，雖然現在都說不會有什麼電磁波的危害，但在當地總是影響市容，更擔心發生像是台北有變電所爆炸的情況；不過即便訴求室內化，甚至是遷移，也仍未得到改善。

據了解，目前雖朝室內化方向規畫，但周圍轉線複雜，工程浩大，周圍又經過捷運路線，一些管線鋪設，台電反而沒有相關技術，導致難以快速開展室內化工程。

立委蘇巧慧表示，她近日為此舉辦協調會，邀集台電、台北捷運工程局及公所相關人員參與，讓彼此可能有關的工程能相互配合，工程順利，甚至縮短施工期程；另外她也建議，未來可共構活動中心，讓民眾能有更好生活環境。

蘇巧慧指出，配電工程牽一髮動全身，西盛變電所室內化需先轉移變電所負載，並將樹林區中正路、大安路沿線特高壓電塔、高壓電桿下地；為了讓工程順利進行，她協調台電在鄰近的「樹德一次變電所」改建工程後新增兩組變壓器，同時由捷運局及台電「台北供電區營業處」，分別代辦中正路、大安路配電管路工程，讓西盛變電所饋線可轉由「樹德一次變電所」供電，並將沿線配合捷運施作之特高壓電塔、高壓電桿全部下地，才能啟動西盛變電所室內化計畫。

台北捷運工程局第二區工程處土木第八工務所主任侯宗成，樹林中正路周遭管線錯綜複雜，當中有高壓、特高壓等電線，管道鋪設相當困難，捷運局以科技工法鋪設管道，目前已經在規畫最佳路徑，決定工法後就會開始施作，預計明年開工，2027年完工，方便台電電桿地下化。

台電台北西區營業處副處長王清平也說，中正路、大安路電桿預計2028年底拔桿完工，將與捷運局密切合作，希望提前至2027年中完成下地工程，而「樹德一次變電所」改建工程已取得建照，正在前期電線遷移，預計2027年底裝機完成，讓民眾盡早有更好的生活環境。

據了解，電桿下地、樹德一次變電所等工程完工後，西盛變電所前置作業也就完成，就能啟動室內化工程，預計2028再往後4年即可完工。

西盛變電所室內化是民眾長期心聲，但相關前置作業錯綜複雜，尤其周圍又經過捷運，立委蘇巧慧為此召開協調會邀集台電、台北捷運局、公所等，協調相關工作事宜。圖／蘇巧慧提供
西盛變電所室內化是民眾長期心聲，但相關前置作業錯綜複雜，尤其周圍又經過捷運，立委蘇巧慧為此召開協調會邀集台電、台北捷運局、公所等，協調相關工作事宜。圖／蘇巧慧提供
西盛變電所室內化是民眾長期心聲，但相關前置作業錯綜複雜，尤其周圍又經過捷運，立委蘇巧慧為此召開協調會邀集台電、台北捷運局、公所等，協調相關工作事宜。圖／蘇巧慧提供
西盛變電所室內化是民眾長期心聲，但相關前置作業錯綜複雜，尤其周圍又經過捷運，立委蘇巧慧為此召開協調會邀集台電、台北捷運局、公所等，協調相關工作事宜。圖／蘇巧慧提供

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