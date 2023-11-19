新北歡樂耶誕城首個周末天公作美 雙北世壯運暖身巧妙置入

新北歡樂耶誕城本月17日開城，首個周末安排「童趣嘉年華」，天公作美給了好天氣，今天下午市民廣場人聲鼎沸，旋轉木馬、巨型耶誕樹地標前人氣最旺，不少家庭扶老攜幼來感受耶誕城氣氛。

年度盛事2023新北歡樂耶誕城正如火如荼進行，「童趣嘉年華－一起來同樂」17、18日登場，舞台上知名劇團、魔術、雜耍、人偶秀等精采表演輪番上陣，周邊也進駐許多美食攤位，商機強強滾。

市府也打開大門迎賓，大廳有巨型耶誕老人布置，吸引民眾駐足拍照，新北市新聞局結合世界壯年運動會主題，在市府1樓大廳東側設置「快樂配方屋」，打造石磚道路、拱門與商店街景意象，讓民眾一踏入彷如置身歐洲街頭，世界壯年運動會也加入這場盛大派對，增加曝光效益。

新北市新聞局長張愛晶說，新北市與台北市攜手主辦「2025雙北世界壯年運動會」，明年2月即將開始報名。為了讓更多民眾認識世壯運，今年新北歡樂耶誕城活動中，在市府1樓大廳打造主題專區，並將專區化身為歐洲小鎮街景與充滿耶誕風格的「快樂配方屋」，內部擺滿了繽紛的意象甜點、禮物盒，搭配上七彩耶誕燈飾，充滿異國氛圍。

新北市觀旅局長楊宗珉說，耶誕城布置範圍涵蓋市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場等燈區，布置成兼具甜蜜浪漫與歡樂童趣的氛圍，市民廣場打造天幕式耶誕樹「甜點星」，主體以抹茶蛋糕形式發想設計，燈飾設計以充滿光影美感的雙層薄紗天幕呈現，從樹頂向外延伸，燦爛奪目的光點閃耀整個新北市夜空，也讓造訪的民眾沉浸在城市光影中，感受不同以往的耶誕氛圍。

主辦單位為表示，耶誕光雕投影展演秀今年有玩出新意，突破限制將光雕投影範圍延伸至大樓上方，首支光雕投影秀「再度閃耀篇」，桑塔熊擔任主角與薑餅人躍上市府大樓，開場聚焦在靜止的桑塔熊大樓貼膜上，雷射光線掃描後驅使桑塔熊跳耀現身，以各種逗趣表情與觀眾打招呼，和薑餅人帶來一連串故事，為聳立的大樓建物增添動感。