站點多不符經濟效益 新北增設電池交換站5成流標

環保意識抬頭，電動機車蔚為風潮。新北市約有870處公私有電池交換站，其中公有站點今年擴增39處公開標租，卻有20處流標。經發局表示，過去電池交換站標租很搶手，對這次這麼多處流標有點訝異，也跟廠商私下了解，發現平均一處服務已達200台以下造成流標數多，二次招標若再流標將檢討標租內容。

截至今年9月，新北市電動車已達10萬7552台，新北市電池交換站共約870處，其中公有站點占2成。經發局陸續標租市有地，今年再增加39處，多在板橋、新莊、三重、鶯歌及中永和等開放標租，然而日前公布標租結果，卻有20處流標。

新北經發局綠色產業科長陳信良說，目前電池交換站有2家業者為Googro及光陽，另外1家為充電式站點，由於充電式電動車輛僅占1%，所需站點也不多，過去主要為Googro及光陽來投標，這次擴增站點，光陽因故沒來投標，Googro評估後標租站點也不多，陳坦言對這次招標結果感到訝異，畢竟之前都很搶手，這次廠商卻興致缺缺。

陳信良說，通常一處電池交換站，經濟效益約在200至500台之間，超過500台則站點太少，低於200則站點較不符經濟效益，決標後跟廠商了解，發現一處電池交換站約服務123台電動車，廠商已算是超前部署，也造成公有站點標租狀況不好，後續會再次公開標租，若再流標將檢討標租內容。