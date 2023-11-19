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從軍脫貧 新北現代花木蘭：做了正確的決定

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
小花透過脫貧方案成為國軍一員，讓家中情形愈來愈穩定。圖／新北市社會局提供
小花透過脫貧方案成為國軍一員，讓家中情形愈來愈穩定。圖／新北市社會局提供

新北市社會局與空軍作戰指揮部合作推動「國軍脫貧自立方案」，10年來錄取110名新血，今年更擴大到與海軍、海軍陸戰隊及陸軍，助弱勢青年從軍脫貧。家住鶯歌的小花（化名）自小由阿公隔代教養，1年前她透過自立方案順利錄取，今年10月晉升下士月薪達4萬1千元薪資，加上水電優免、進修培訓計畫，讓她直言「當初的抉擇是正確的」。

新北市社會局日前率30名社勞政人員及實務工作者，到桃園市龜山區的海軍陸戰隊六六旅及淡水陸軍關渡指揮部參訪，由國軍專人介紹各軍種的福利待遇、專業培訓、轉職制度與生涯發展，讓社工在第一線服務時，鼓勵弱勢家庭青年報考國軍，達到自立脫貧，改善家庭生活。

海軍陸戰隊六六旅副旅長楊哲橋表示，海軍主要任務有三，包含偵巡、運補和敦睦遠航，目前軍中不僅營區生活環境比以往改善許多，像是宿舍是3人1室，而且作息正常，待遇循序漸進，起薪就有3萬5320元，還有各項培訓計畫，非常適合年輕人發展。

小花分享，她自小因父母離異，由阿公隔代教養長大，家中為低收入戶，1年前經由國軍脫貧自立方案報考錄取，於今年10月間晉升為下士，每月領有4萬1千多元。

小花說，目前薪資她只留下1萬元日常零用，其餘均匯給阿公，因為阿公從小撫養她們姊妹非常辛苦，從軍報國不僅待遇優於同年齡在社會工作的同學，而且家中水電優免，還有進修培訓計畫，覺得當初的抉擇是正確的。

社會局副局長吳淑芳表示，報考國軍自強專案，市府提供最長4年免計措施，凡因從軍致收入與存款增加，仍以2萬6400元最低基本薪資計算，超出部分不會列入所得，不會影響原來低收、中低收入戶身分。等將來期滿生活穩定，家庭存款累積，便能自立成功脫貧。

吳淑芳說，新北市10年來與國軍合作，共推薦133人報考，其中有110位成功錄取，包含男生80位、女生30位，在軍中均有穩定生活及待遇，歡迎弱勢家戶子女報考。

國軍 海軍

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