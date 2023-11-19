萬華糖廍文化園區土壤重金屬超標 議員憂中毒：每年都喝好幾杯甘蔗汁

台北市萬華區糖廍文化園區從2007年就開放，萬華地區每年也都舉辦甘蔗季與民同樂，至今已舉辦24屆。不過，議員劉耀仁發現種植甘蔗土壤今年被環保局檢測出重金屬超標，已參加22年活動的他質疑，為何今年才抽驗發現，「我每年都喝好幾杯」。公園處表示，2015年起推動「田園城市計畫」開始實施後，環保局每年會安排抽測各據點土壤，針對此案公園處也會協助換土。

北市從2015年起推動「田園城市計畫」鼓勵民眾在有限的都市空間中找尋可以綠化的公有閒置空間、建築屋頂、校園空間與任何有趣的社區角落，種植「可食性」植物，創造生態友善的城市風景，將北市打造成一個綠色健康、教育、生活田園城市。

劉耀仁指出，位於萬華區的糖廍文化園區，今年種植甘蔗土壤經過XRF光譜儀快篩後發現，土壤竟有重金屬超標狀況，其中鉻超標1.96倍；銅4.65倍；鋅更超標10.69倍；砷則超標1.58倍，該文化園區從2007年就開放至今，為何到現在才發現土壤內含有重金屬？

劉耀仁說，糖廍文化協會主辦的甘蔗季已經邁入第24屆，他已經參加22年的活動，每年都喝好幾杯甘蔗汁，「你讓我喝了幾年含重金屬甘蔗汁？」更直接告訴工務局長黃一平，如果發現他出現噁心、嘔吐、發燒等症狀，就是他中毒了，「我最少吃了20年」；這塊地當初是「中國時報」蓋的，地面是公園，地下是停車場，當地土壤是否是公園復舊時所用的泥土，要求市府應提改善作為。

公園處長藍舒凢表示，會盡速把這土移除，覆蓋客土，並種植新植栽，但土壤內含重金屬，並須先確定客土來源，且受汙染土也不能隨便亂堆置，要移致到特定堆置場，農曆年前完成處置。

環保局補充，目前檢測只是快篩值，詳細數據已經送往實驗室檢核，報告預計這2周會出爐，若確認有汙染情況，不管是原生土或客土，都會請公園處做移除，環保局也會協助做規劃輸送，至於為何會現在才發現土壤有污染，田園城市土壤應由各管理單位自檢驗，今年剛好抽測到糖廍文化園區。