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李四川緊盯大巨蛋背影曝光 同仁讚像教練 網：紮實錘子

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北大巨蛋昨測試賽，1.3萬名觀眾在測試賽結束後約15人潮漸散，台北市副市長李四川昨天全程緊盯測試賽。圖/引用李四川臉書
台北大巨蛋昨測試賽，1.3萬名觀眾在測試賽結束後約15人潮漸散，台北市副市長李四川昨天全程緊盯測試賽。圖/引用李四川臉書

台北大巨蛋昨測試賽，1.3萬名觀眾在測試賽結束後約15人潮漸散，昨天全程緊盯測試的台北市副市長李四川今天在臉書說，要回家走進捷運國父紀念館站，月亮已出來的...，「同仁偷偷幫我拍照傳給我，還說很像教練，其實這個教練不在看球員打球，而是整天在看、在聽現場觀眾的反應。」

對於大巨蛋開打，李四川今天在臉書說，他要感謝所有對這球場付出的人，特別是默默施工的「做工兄弟」。李說，昨天的測試還是有很多要改善的地方，但欣慰的是原擔心散場的疏散，確在15分鐘就疏散完成，讓我們在亞錦賽再增加觀眾人數更有信心。

李四川今天在臉書貼出他昨天緊盯測試賽的心情，網友也大讚「川伯執行力No.1，紮紮實實的Hammer」、還有網友說「川伯早安~非常棒的大巨蛋」、「應該再給予當時台北市市長─馬英九先生 再度見證：台北市政的里程碑」、「感謝副市長，我們需要做實事的人...」。

不過也有網友問「真的純粹好奇…，為什麼柯市長主政八年，無法落蛋？」還有網友回「一馬平川，川平一P」。

台北大巨蛋昨測試賽，1.3萬名觀眾在測試賽結束後約15人潮漸散，台北市副市長李四川昨天全程緊盯測試賽。圖/引用李四川臉書
台北大巨蛋昨測試賽，1.3萬名觀眾在測試賽結束後約15人潮漸散，台北市副市長李四川昨天全程緊盯測試賽。圖/引用李四川臉書
台北大巨蛋昨測試賽，1.3萬名觀眾在測試賽結束後約15人潮漸散，台北市副市長李四川昨天全程緊盯測試賽。圖/引用李四川臉書
台北大巨蛋昨測試賽，1.3萬名觀眾在測試賽結束後約15人潮漸散，台北市副市長李四川昨天全程緊盯測試賽。圖/引用李四川臉書
北市副市長李四川今天在臉書說，昨天測試賽後，要回家走進捷運國父紀念館站，月亮已出來的...。圖／引用自李四川臉書
北市副市長李四川今天在臉書說，昨天測試賽後，要回家走進捷運國父紀念館站，月亮已出來的...。圖／引用自李四川臉書
北市副市長李四川今天在臉書說，「同仁偷偷幫我拍照傳給我，還說很像教練，其實這個教練不在看球員打球，而是整天在看、在聽現場觀眾的反應。」圖／引用自李四川臉書
北市副市長李四川今天在臉書說，「同仁偷偷幫我拍照傳給我，還說很像教練，其實這個教練不在看球員打球，而是整天在看、在聽現場觀眾的反應。」圖／引用自李四川臉書

大巨蛋 李四川

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