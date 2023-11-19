李四川緊盯大巨蛋背影曝光 同仁讚像教練 網：紮實錘子

台北大巨蛋昨測試賽，1.3萬名觀眾在測試賽結束後約15人潮漸散，昨天全程緊盯測試的台北市副市長李四川今天在臉書說，要回家走進捷運國父紀念館站，月亮已出來的...，「同仁偷偷幫我拍照傳給我，還說很像教練，其實這個教練不在看球員打球，而是整天在看、在聽現場觀眾的反應。」

對於大巨蛋開打，李四川今天在臉書說，他要感謝所有對這球場付出的人，特別是默默施工的「做工兄弟」。李說，昨天的測試還是有很多要改善的地方，但欣慰的是原擔心散場的疏散，確在15分鐘就疏散完成，讓我們在亞錦賽再增加觀眾人數更有信心。

李四川今天在臉書貼出他昨天緊盯測試賽的心情，網友也大讚「川伯執行力No.1，紮紮實實的Hammer」、還有網友說「川伯早安~非常棒的大巨蛋」、「應該再給予當時台北市市長─馬英九先生 再度見證：台北市政的里程碑」、「感謝副市長，我們需要做實事的人...」。