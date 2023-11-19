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安坑輕軌熱門站 被批車格少

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
安坑輕軌不少熱門站點都有民眾反映，周遭車格少找不到停車位，轉乘不便。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌不少熱門站點都有民眾反映，周遭車格少找不到停車位，轉乘不便。記者李成蔭／攝影

安坑輕軌不少熱門站點周遭車格少，民眾反映轉乘不便，議員建議，人口稠密的安坑輕軌高架段，通車後停車格減少，應設法在周邊規畫更多停車空間。交通局回應，周邊還是有不少汽機車停車格，也有畫黃線，方便民眾臨停接送。

民眾反映，安坑輕軌K6至K8是安坑核心區，住宅群密集，也是輕軌區間車都會經過的站點，不過軌道下主幹道安和路汽機車位少，轉乘不便，靠近安康站附近甚至1格汽車格都沒有。

記者實勘發現平面段因大多位於山區，兩側有足夠空間畫設停車格，數量足夠，不過市區道路較窄，像安和路上車格的確是較少，要走到後方住宅區或靠近河濱高灘地停車區，距離較遠。

市議員陳乃瑜表示，安和路周邊不少汽機車停車格被塗銷，增加身障機車格，導致轉乘不便，交通局應設法在周邊規畫更多停車空間；也應畫設黃線、暫緩記點制度，放寬檢舉違規事證等。

交通局停車營運科長許芫綺表示，總計K1至K8路邊機車格就1300格、汽車200格，K6至K8站安和路計有82格機車格及不少汽車格，若加上周邊路外停車場，已有不少停車格。交通局主秘朱建全說，周邊站點都有配合畫設黃線，轉乘便捷。

安坑輕軌 議員 汽車格

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