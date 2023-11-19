上學安啦 江翠國中小通學廊道完工

為維護學童上下學安全，新北市府自2019年起推動「通學廊道安全改善計畫」，近期完成板橋區江翠國中及國小周邊環境改善工程，提供學生更優質、安心的通學環境，工務局表示，原定今年底完成62所學校通學廊道已提前達標，未來目標4年再完成18校。

養工處表示，江翠國小、江翠國中改善位於板橋核心區域，周邊道路皆為學生上下學必經道路，因此納入通學廊道改善計畫。近日完工的江翠國小大門前方家長接送區地坪原本老舊、凹凸不平，下雨常造成局部積水，影響上下課學童通行安全及家長接送。

工程完工改善地坪水設施老舊問題，也解決下雨天積水現象，工程總長度為96公尺，總工程經費約372萬元。

江翠國中旁松江街至吳鳳路17巷口路段寬度不足，且周邊道路也已畫設路邊停車位，導致雙向會車困難，周邊進行道路改善工程，改善總長度147公尺，工程總經費約974萬元。

養工處藉由縮小綠帶面積，增加道路寬度並維持路邊停車格，解決交通阻塞的情形。新工處也於去年完成江翠國中老舊校舍改建工程，搭配通學廊道改善工程，改善校園安全並打造適合學生成長環境。

工務局長祝惠美說，2019年至今已完成62所學校通學廊道改善工程，並朝8年80所的目標邁進，守護孩童上下學通行安全。