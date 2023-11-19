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加速都更 板橋等9區容積增至240％

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

新北市板橋、三重、新莊、中永和等9處因前台北縣府時期規定，未達8米道路住宅區容積率為200%，都更受限，都市計畫委員會審議通過，基準容積率從200%調高為240%，都更建築物量體增加，還可有地下平面停車場，現有的窄巷就不會再兩側停滿車，地方認為可提高誘因，議員建議仍應積極開辦公辦都更程序，才能加快城市更新的速度。

該9處都計區土管計畫變更，經都委會報告討論後條件修正，未來6到8米道路或現有巷道，且採都更開發住宅基地，基準容積率得從200%調高為240%，透過都市更新審議機制，整合基地周邊防救災、開放空間、人行系統留設等，營造友善步行空間。10月公開展覽30天，並分別於新北市政府、新莊、樹林、永和、中和、土城、汐止、淡水區公所及三重過圳活動中心辦13場公展。今年底會完成程序，民眾就可以申請。

城鄉局表示，這次的基準容積率從200%調高為240%，透過都市更新審議機制，把人行道退縮出來，未來建築物量體，需要的停車空間就可以內化。

城鄉局說明，能否在地下室建平面停車位，關鍵在基地大小，因停車位可不計容積，但基地太小，如危老等，量體若太高，停車位也要跟著多設，地下室就會挖很深或設機械停車格，因此才會要求要符合更新條例的基地規模，有一定的基地條件，1500或1000平方公尺，才有機會規畫平面停車位，再加上容積率提高，停車位才能在基地內滿足，不會停到外面馬路上。

城鄉局指出，容積放寬地價會上漲，但不一定可以一坪換一坪，仍要看基地條件與地價，但240%原則上會比200%的條件更好，是正向助益。

市議員江怡臻說，透過都更審議要求基地退縮增加道路及人行空間，並增加地下停車空間，相信會提升整體環境品質。市議員呂家愷表示，舊有時期的法規能與時俱進檢討，整合行人行車以及救災的空間，樂觀其成。

市議員黃淑君認為，都更意見整合困難，才是導致都更進展緩慢的主因，希望市府積極開辦公辦都更程序，提供行政協助，讓地方都更檢討能凝聚共識，加快城市更新的速度。

都更 車位

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