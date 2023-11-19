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戶政業務線上辦 台北市民習慣臨櫃

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
內政部規畫戶政業務可線上申辦，北市有9成戶政業務可線上申請，但臨櫃業務仍繁忙。本報資料照片
內政部規畫戶政業務可線上申辦，北市有9成戶政業務可線上申請，但臨櫃業務仍繁忙。本報資料照片

內政部規畫戶政業務可線上申辦，北市9成戶政業務可提供線上服務，但許多民眾仍習慣臨櫃，導致工作繁重，議員批造成近5年戶政人員平均離職率達8.11%，批市府宣導不足。民政局表示，中高年齡層的民眾，習慣上仍會到戶所臨櫃辦理，會再函請需用機關配合採用線上申請文書，並建議內政部提供更多元管道。

議員林珍羽說，2020年因疫情，戶所開放夜間服務延長受理案件高達11萬3千件，假日結婚登記2549件，既然業務可以線上申請，為何還這麼多人臨櫃？除了市府宣導不足，還有長輩的數位落差，有需要卻無法線上申請，因為網頁設計不友善，上網找半天找不到，乾脆去臨櫃。

線上申請只能使用自然人憑證，林珍羽說，也是增加業務量的原因，用自然人憑證的人少，反而綁手綁腳；另一個最大問題是許多機關單位，仍對線上申辦的文書效性存疑，通用性太差。

有民眾反映，包括學校、銀行會要求線上申請需要正本文件和蓋章，結果被退件只能重新臨櫃申請。林珍羽要求線上申請文件的通用性要評估，戶政線上業務除了使用自然人憑證，應擴增健保卡認證。

北市民政局表示，戶政業務線上申辦，依戶籍法規定，由內政部主責規畫，並於「戶政司全球資訊網」提供戶政網路申辦服務作業。中高年齡層的民眾，習慣上仍會到戶所臨櫃辦理，民政局將透過所有管道加強宣導，並行文內政部，建議增加健保卡的使用，提供更多元、便利的管道提升民眾線上申請的意願。

各機關單位對於線上申辦文書有效性存疑，民政局表示，電子謄本是依電子簽章法規定產製，所產製的電子戶籍謄本，與戶所核發紙本具有同等效用。內政部基於紙本戶籍謄本減量政策，已多次函請各需用機關配合採用，未來如遇拒絕使用，民政局會向該機關溝通，以簡政便民。

林珍羽也說，地政局設置地籍謄本自動櫃員機，但仍不普及，北市共設7台，只有1台可使用到晚上9點，其他6台有時間限制，公家機關下班後就無法使用，地政機台也應擴大布點。地政局表示，未來會研議。

內政部 林珍羽 健保卡

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