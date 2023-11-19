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調解成立逾77% 低於全國平均

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市調解業務成立比率77.59%，低於全國平均值，議員認為成案與否和環境太吵、沒隱私性有關，建議提供專業場地，提升調解成立比率，民政局表示，部分區公所已規畫獨立空間或以隔板間隔，確保民眾隱私，將再爭取預算增加輕隔間，提升調解率。

內政部統計，去年鄉鎮市區調解委員會辦理調解業務結案件數13萬3297件，10萬9330件調解成立，成立比率82.02%為歷年新高，北市僅77.59%，內湖、中山和北投等行政區只有6成多。

議員陳宥丞說，尋求調解的民眾多半遇到婚姻、車禍、遺產等疑難雜症，環境、隱私是調解成立與否的兩大原因，例如信義區公所調解室明亮、乾淨且有防火門，具隱私、隔音效果，反觀內湖區公所僅以隔板區隔，空間狹小、壓迫感大，民眾常要比大聲，甚至會達近90分貝的噪音程度，根本聽不到對方說什麼。

他說，內湖區公所2020年至2022年每年調解成立比率最高僅68％，信義區公所高達9成以上，可見與現場設備、場域有關。

30多年前曾為調解委員的民政局長陳永德說，各區情況不同，成功率超過7成、8成，績效都是非常良好。

陳永德承諾，如爭取預算以增加輕隔間等方式，提升調解成立比率，台北市應該要做得到，明年力拚達全國標準，如信義區公所位在廣慈博愛園區，調解室是最各行政區最新的。

民政局補充，部分區公所已規畫獨立隔間，但有些場地難以設獨立隔間，則以隔板間隔，確保民眾隱私。

隱私 內湖 北市

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