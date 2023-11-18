新北八里龍形市場啟用 民眾採買及文教需求不必到外地

新北八里持續發展中，因為當地狹長地形，龍形地區民眾過去採買或文教需求都需到遠處，相當不便。新北市場處今於當地啟用全翰龍形市場，新式建築除有傳統攤商，也有現代化超市及文教機構，民眾不必再舟車勞頓；民代建議，公益空間可以打造主題圖書館或里民空間，發揮市場最大效益。

全翰龍形市場今啟用，新北副秘書長龔雅雯、全翰龍形廣場公司董事長韓保全及多位民代皆出席，大家共同剪綵祝賀。龔表示，新北近年除續推市場改建及改造，也積極新設市場，全翰龍形市場是新北首座以民間參與公共建設新闢完成營運的市場，該民間公司將以專業經營能力與創意打造八里新市場，除市場外，四樓公益空間也設置圖書閱覽室。

韓保全提到，全翰龍形市場開幕後將大幅提升周邊生活便利性，市場內引進零售市場、寶雅及全聯福利中心等複合型市場設施，提供生鮮、生活百貨及美食小吃等多樣化商品，讓在地居民可一站購齊生活所需。

居民表示，過去要採買都要舟車勞頓到蘆洲、淡水竹圍，甚至是北投等地區，就連孩童補習或自習等都要到外地，相當不便。如今有現代化超級市場及攤商，採買方便許多，不過攤位只有11攤，還要體驗一段時間才知道能否完全滿足需求。

新北市議員鄭宇恩認為，雖然有搭配現代會商店，但傳統攤位僅規畫11攤，經濟效果還要再觀察。她也建議，圖書館空間小，很難去拚書籍量，建議做玩具主題圖書館，也能滿足附近新興人口的青年家庭需求。

新北市議員陳家琪則說，八里因為地形狹長，龍形地區民眾採買很不便，但該市場建設之前擱置許久，如今終於建設完成，民眾會方便許多；建議可以再樓上規畫更多里民空間，方便里民活動。

市場處補充，民間開發時將觀音山、淡水河及台北港等在地景觀元素融入市場建築外觀，並利用地形、建築設計及帆型假牆之設置，營造山巒層層疊進與港口船隻之特色意象。活動現場更發放限量百元禮券紅包，讓體驗市場的民眾能感受新市場活力。