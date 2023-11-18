新北表揚嬰幼兒照顧人員 林憶萍獲育兒神隊友獎

新北市政府今天表揚優秀嬰幼兒照顧人員及托嬰機構，副市長劉和然感謝雙薪時代照顧與托嬰機構人員，替年輕父母照顧好孩子，也都當成自家兒女般的疼惜。

市府社會局今天表示，接受表揚的共279名績優托育及專職人員、267家評鑑績優托嬰機構、親子館、居家托育服務中心獲獎。

社會局說，獲「育兒神隊友」和「績優育兒指導員」雙料獎的林憶萍，有25年經歷，陪伴新手爸媽一起照顧孩子。林憶萍會細心觀察孩子的需求，無論是身體健康或能力發展，也會用心安排嬰兒按摩、音樂、故事及教具等有趣的活動，讓孩子順情適性長大。

社會局表示，獲「潛力新秀獎」的李紹齊，原從事印刷工作，但因常需搬運厚重紙張，致腰部受傷，恰逢妻子懷孕，李紹齊辭職從新手奶爸做起，學習如何照顧嬰幼兒。李紹齊轉而考取保母證照，成為專職居家托育人員。

劉和然表示，新北市的托育政策不只增加量，也注重提升品質。各托育機構都有賴托育人員的愛與專業，讓幼兒在優質環境中成長。