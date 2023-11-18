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等了32年！大巨蛋開放入場了 球迷興奮喊「謝謝郝院長」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
不少球迷進場紛紛拍照留下這個歷史時刻。記者洪子凱／攝影
不少球迷進場紛紛拍照留下這個歷史時刻。記者洪子凱／攝影

台北大巨蛋今天首次開放民眾入場，上午10點開始不少球迷聚集在入口處等待進場，11點開放入場，許多人興奮衝到地下室排隊安檢入場希望能「搶頭香」，見證台灣歷史，球迷更在鏡頭前表達興奮，還有人大聲道「謝謝郝院長。」感謝已故行政院前院長郝柏村，在32年前中職賽的一場大雨中，拍板決定蓋大巨蛋。

大巨蛋今天上午11點開放民眾進場，不過從10點開始陸陸續續就有民眾聚集在大樓階梯，準備「搶頭香」，也有民眾身穿球衣，表其看起來相當興奮，在開放進場一刻，許多球迷難掩情緒，一路飛奔安檢處安檢，準備看台灣歷史第一座室內棒球場，更對鏡頭嗨喊「等了32年了」、「中華隊加油」、「謝謝郝院長」。

壓力測試賽內野觀眾席從102到124區全區開放，外野不開放，11點開放民眾入場，共開放2、3、4號出口進場，遠雄提醒，座位區102-108由Gate2入場；109-117由Gate 3入場；118-124由Gate 4入場。

除了從5號出口出站沿著忠孝東路逆時針方向走外，民眾也可以從捷運4號出口出站，沿著國父紀念館走地下連通道，在搭電梯至B1安檢進場，現場也有許多工作人員、警力，於現場指引。

大巨蛋今天也開放地下連通道，民眾若從國父紀念館4號出口出站即可走地下連通道抵達大巨蛋。記者洪子凱／攝影
大巨蛋今天也開放地下連通道，民眾若從國父紀念館4號出口出站即可走地下連通道抵達大巨蛋。記者洪子凱／攝影
上午10點民眾就陸續開始聚集，等待11點進場。記者洪子凱／攝影
上午10點民眾就陸續開始聚集，等待11點進場。記者洪子凱／攝影

安檢 大巨蛋

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