等了32年！大巨蛋開放入場了 球迷興奮喊「謝謝郝院長」

台北大巨蛋今天首次開放民眾入場，上午10點開始不少球迷聚集在入口處等待進場，11點開放入場，許多人興奮衝到地下室排隊安檢入場希望能「搶頭香」，見證台灣歷史，球迷更在鏡頭前表達興奮，還有人大聲道「謝謝郝院長。」感謝已故行政院前院長郝柏村，在32年前中職賽的一場大雨中，拍板決定蓋大巨蛋。

大巨蛋今天上午11點開放民眾進場，不過從10點開始陸陸續續就有民眾聚集在大樓階梯，準備「搶頭香」，也有民眾身穿球衣，表其看起來相當興奮，在開放進場一刻，許多球迷難掩情緒，一路飛奔安檢處安檢，準備看台灣歷史第一座室內棒球場，更對鏡頭嗨喊「等了32年了」、「中華隊加油」、「謝謝郝院長」。

壓力測試賽內野觀眾席從102到124區全區開放，外野不開放，11點開放民眾入場，共開放2、3、4號出口進場，遠雄提醒，座位區102-108由Gate2入場；109-117由Gate 3入場；118-124由Gate 4入場。