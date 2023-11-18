戶政業務9成以上可申請？北巿議員揪民眾仍擠爆櫃台原因

內政部規畫戶政業務可線上申辦，北市有九成戶政業務可線上申請，但議員林珍羽發現，很多民眾仍捨線上申請跑去臨櫃，戶政業務申請量大，工作繁重，她批評市府不只宣導不足，線上申辦的文件，許多機關或單位仍然不接受，通用性不高，以致民眾常須臨櫃辦理，要求設法改善。民政局表示，會再函請需用機關配合採用線上申請文書。

林珍羽說，2020年疫情，戶所開放夜間服務延長受理案件高達11萬3000件，假日結婚登記2549件，既然業務已90% 都可以線上申請，為何還這麼多人臨櫃申請，且因工作繁重，近5年戶政人員平均離職率達8.11%。

她說，除了市府宣導不足，還有長輩的數位落差，有需要卻無法線上申請，因為網頁設計不友善，上網找半天找不到，乾脆去臨櫃，連民政局長陳永德在議會答詢時，都說他要選擇臨櫃。

另外，線上申請，只能使用自然人憑證，也是增加業務量的原因，用自然人憑證的人少，反而綁手綁腳；另一個最大問題是許多機關單位，仍對線上申辦的文書效性存疑，通用性太差。有民眾反映，包括學校、銀行會要求線上申請需要正本文件和蓋章，結果被退件只能重新臨櫃申請。

她還發現，地政局設置地籍謄本自動櫃員機，但仍不普及，根本不像ATM， 試問有ATM會下班後鐵門拉下來無法供民眾？北市共設置7台，只有一台可使用到晚上9點，其他6台有時間限制，公家機關下班後就無法使用。她要求，線上申請文件的通用性要評估，戶政線上業務除了使用自然人憑證，應擴增健保卡認證，地政機台也應擴大布點；地政局表示，地籍謄本自動櫃員機擴點，未來會研議。

北市民政局表示，戶政業務線上申辦，依戶籍法規定，由內政部主責規畫，並於「戶政司全球資訊網」提供戶政網路申辦服務作業。中高年齡層的民眾，習慣上仍會到戶所臨櫃辦理，這部分民政局將透過所有管道加強宣導，並行文內政部，建議增加健保卡的使用，提供更多元、便利的管道提升民眾線上申請的意願。

另外，各機關單位對於線上申辦文書有效性存疑，民政局表示，電子謄本是依電子簽章法規定產製，其所產製的電子戶籍謄本，與戶所核發紙本具有同等效用。內政部基於紙本戶籍謄本減量政策，已多次函請各需用機關配合採用，未來如遇有拒絕使用情形，民政局會向該機關反應溝通，以達簡政便民之效。