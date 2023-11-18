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去年調解成立比率低於全國平均 北市議員曝兩可能原因

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議員陳宥丞認為環境、隱私是調解成立與否的兩大原因，也舉例信義區公所調解室明亮、乾淨且有防火門，具有隱私性、隔音效果。圖／陳宥丞提供
北市議員陳宥丞認為環境、隱私是調解成立與否的兩大原因，也舉例信義區公所調解室明亮、乾淨且有防火門，具有隱私性、隔音效果。圖／陳宥丞提供

內政部統計去年鄉鎮市區調解委員會辦理調解業務結案件數13萬3297件，10萬9330件調解成立，成立比率82.02%為歷年新高，北市77.59%低於全國平均值。議員認為成案與否和環境太吵、沒隱私性有關，也發現調解會目前使用的是12年前系統；民政局承諾明年力拚達全國標準，並函請法務部更新及維護系統。

議員陳宥丞說，北市調解委員素質不差，不解調解成立比例為何較其他縣市低，而北市內湖、中山和北投去年只有逾6成。30多年前曾為調解委員的民政局長陳永德說，各區情況不同，他認為成功率超過7成、甚至8成，績效都是非常良好。

陳宥丞指出，環境、隱私是調解成立與否的兩大原因，也舉例信義區公所調解室明亮、乾淨且有防火門，具有隱私性、隔音效果，反觀內湖區公所僅以藍色OA隔板區隔，空間狹小、壓迫感大，自身服務經驗常要比大聲，只要隔壁有人情緒激動，現場聲音此起彼落，甚至會達近90分貝的噪音程度，根本聽不到對方說什麼。

他說，會去調解的民眾大多遇到婚姻、車禍、遺產等人生疑難雜症，內湖區公所2020年至2022年每年調解成立比率最高僅68％，信義區公所高達9成以上，可見與現場設備、場域有關，公所若能提供安心、專業場地，至少可提升調解成立比率。陳永德表示，信義區公所位在廣慈博愛園區，調解室是最各行政區最新的。

陳宥丞也發現，目前使用的調解文書作業管理系統是2011年啟用版本，直呼iPhone都從4S更新到15，調解會卻還在用12年前的產物。陳永德認同該系統應該要改，但這是法務部規範，也承諾如爭取預算以增加輕隔間等方式，提升調解成立比率，台北市應該要做得到，明年力拚達全國標準。

民政局補充，12區公所為提供更具隱私的調解空間，部分區公所已規畫獨立隔間，但因各所辦公空間及調解場地設計運用受限於既有環境，難以設置獨立隔間者均以隔板間隔，確保民眾隱私。至於文書作業系統是由法務部建置，民政局將再函請更新及維護系統，盼能更新精進調解相關文書作業。

北市議員陳宥丞指出，內湖區公所調解室僅以藍色OA隔板區隔，空間狹小、壓迫感大，只要隔壁有人情緒激動，現場聲音此起彼落，根本聽不到對方說什麼。圖／陳宥丞提供
北市議員陳宥丞指出，內湖區公所調解室僅以藍色OA隔板區隔，空間狹小、壓迫感大，只要隔壁有人情緒激動，現場聲音此起彼落，根本聽不到對方說什麼。圖／陳宥丞提供

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