板橋三民路工業區轉型 新北審議通過

新北市板橋三民路工業區隨著產業結構轉變，逐漸發展住商使用，因過去易產生揚塵汙染，工廠前年陸續歇業及遷廠，變閒置土地。轉型細部計畫昨經新北都委會審議通過，報請內政部核定。里長說，已期盼多年，希望可轉型公園、停車場等回饋在地。

板橋三民路工業區轉型案，基地4692坪，原經營預拌混凝土業及自行車零件業，近年陸續形成閒置工業區土地，故申請工業區檢討轉型再利用。2014年9月22日公開展覽，後續內政部要求更改原公展版本，昨經新北都委會審議通過。

埔墘里長曾啟瑜表示，由於附近皆為40多年老建物，盼施工過程中能降低對周邊民眾的鄰損，而公園、停車場、公益空間更是地方期盼，至於說明會因只開過1次，當時民眾也提過需要活動中心，但無下文。

市議員劉美芳表示，板橋早期都市計畫已不符60萬人口，需更多公益設施及綠地，未來包括浮洲地區、光復橋兩側區域部分老舊社區，都需加速推動。市議員黃淑君表示，樂見工業區解編帶來綠地，但住宅區應搭配周邊公設檢討及交通規畫設計，重新思考如何帶動社區更新。

城鄉局長黃國峰指出，本案工業區轉型回饋內容，包含臨中山路二段443巷畫設公園用地，約1237坪，並於公園用地興建公共托育中心、公共托老日照中心及身障日照中心，及興闢幼兒園等4項公益性設施，合計樓地板面積約1311坪。

另在公園興闢地下公共停車場，及計畫區北側規畫12米道路用地完善整體交通系統，藉以提升周邊居住、社福及交通品質。

城鄉局說明，公展後內政部要求修正工業變更要額外提供20%車位，因此加入汽車86格、機車86格，公展版本原是代金，之後改成實設車位。

另外，工業區變更須回饋30%、1408坪公共設施用地和7%、328坪建築用地，後經內政部審議，改成留1237坪公園用地和499坪道路用地。

城鄉局表示，活動中心部分未來視地方需求，可於公園綠地經市府整體規畫後設置。