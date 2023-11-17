新莊某國小百餘人腹瀉疑食物中毒 供餐廠商公布檢驗結果

新北市新莊區某國小在11月3日約110位學生出現腹瀉、腸胃不適等情況。負責學校桶餐的供應商上將食品有限公司發布聲明，表示新北市衛生局採樣的26道菜餚檢體檢測結果均為陰性，供應餐食安全無虞。

上將食品表示，針對11月3日的新莊昌平國小食安事件，新北市衛生局在當天到學校及本廠採取11月2日昌平國小中午所食用桶餐之檢體，葷、素各13道菜餚檢測結果均為「陰性」，符合法規標章，顯示本公司供應之餐食安全無虞。

上將食品表示，11月2日學生在中午12點用餐，校方最早接獲學生有身體不適的時間為11月3日清晨，離食用本公司餐食已超過12小時，期間雖經11月2日的晚餐，但依照新北市政府食安事件相關規定，須往前調查追溯到前兩餐，故本廠需全面配合衛生單位之稽查檢驗與暫停供餐。

上將食品表示，11月6日校方表示，接獲家長反應共兩位學生至醫療院所看診，醫師診斷結果判定皆為「諾羅病毒」感染，並非食用餐食所導致的腸胃道不適。