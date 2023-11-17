大巨蛋測試賽 北市籲搭大眾運輸少開車嚴抓臨停

大巨蛋測試賽明天登場，北市交通局呼籲不開車，多利用捷運、公車或6線接駁車，並可走地下通廊前來；警方也將適時管制大巨蛋周邊道路，避免人車交織。

大巨蛋明天將開放1萬3000名觀眾入場觀賞測試賽，交通局今再度呼籲球迷「搭公車、坐捷運、不開車」，可多利用捷運板南線搭至國父紀念館站，捷運公司將於進、出場時段加密列車班次。

交通局指出，由5號出口可直接步行至大巨蛋，也可至4號出口再經由忠孝東路4段地下通廊前往，開放時間為上午10時至晚間7時。

而公車族可選擇202、204、忠孝幹線及承德幹線等，共16線公車有停大巨蛋周邊「市民光復路口」、「捷運國父紀念館站（光復）」、「捷運國父紀念館站（忠孝）」及「聯合報」，將機動加密班次。

此外，這次賽事提供免費接駁車，遠雄巨蛋公司闢駛松山車站線、台北101/世貿線、松山機場線、捷運忠孝復興線、捷運公館線及台北車站線，共計6線免費接駁車，巡迴接駁至大巨蛋周邊忠孝東路4段及光復南路，進場時間上午11時至下午1時班距為15分鐘一班；散場時間下午4時至晚間5時班距為5至10分鐘一班（客滿即發車）。

交通局表示，為確保交通順暢，忠孝東路4段（逸仙－光復）北側均禁止小汽車臨停，大巨蛋周邊禁止臨停路段，警察局將強力執法取締；臨停需求，請至光復南路（市民－忠孝）東側小客車臨停區上下客；計程車可至台北文創大樓或市府轉運站計程車排班區乘車。

交通局說，大巨蛋停車場僅開放由忠孝東路與逸仙路口往北進入逸仙路北延段的停車場入口進場，車輛須憑票根才可入場，開車民眾提早準備以利查驗。

台北市警察局交通大隊則表示，為避免大巨蛋舉辦賽事期間影響周邊交通，依此次賽事規模人數規劃疏導範圍，包含市民大道、忠孝東路、逸仙路、仁愛路、光復南路、敦化南路等路段，派遣崗位43處，使用警力30人、義交55人，共85人。

警方說，疏導範圍包含北起市民大道（含）、八德路（不含）以南，東至基隆路（含）以西，南沿仁愛路（含）以北，西從光復南路（含）及敦化南路（不含）以東，預估18日上午10時派員站崗。

此外，為避免人潮散場期間，恐有人潮溢出車道，警方指出，將視人群適時管制大巨蛋周邊道路，避免人車交織致生危害，並視現場交通狀況擴大疏導範圍，維護周邊交通順暢。