衣夾加棉球畫畫 汐止鄉長社區長輩展藝術天份

汐止鄉長社區每個星期都會安排健康促進課程，讓長輩學習新事物，有運動、手作，還教畫畫，搭配天氣轉涼，這星期畫的是秋天景色，利用衣夾，透過棉球沾顏料作畫，長輩們畫落羽松也畫楓樹，連85歲的徐媽媽剛開始學晝，都畫的很有層次感，展現藝術天份。

鄉長社區發展協會理事長何慶煌表示，辦理關懷據點導入延緩老化的課程，有動態有靜態的課同時排，動態就是伸展筋骨，靜態的就是比較一些創作性的，有畫畫、做勞作，在這過程中發現長輩，大家都是潛力待激發，一畫就發現很有藝術天份，畫都畫的很美，很有創意。

這一堂上的是繪畫課，從沒畫過畫的長輩一開始都怕怕的，直說不會畫，不過，跟著老師動作畫之後，潛力創意無限。一開始先在白色圖畫紙上，用蠟筆畫畫，這一堂搭配天氣轉涼，畫的是秋天景色，除了用畫筆，也利用衣夾，透過棉球沾壓克力顏料作畫，點出自己想要的色彩，長輩們畫落羽松也畫楓樹，其中一位85歲的徐媽媽剛開始學晝，以前都沒畫過，是這兩堂課才開始學，不過，卻畫的很有層次感，展現藝術天份。

徐媽媽說，以前都沒畫過，是來這個據點前兩堂課才學的，跟著老師畫了樹還有草皮，很喜歡這樣的課程，因為，手腦都能動一動，而作品也會傳給家人分享，他們都說畫的很棒，來這裡學習很開心。

許多長輩都沒有畫過晝，似乎在畫的過程都挺緊張，不過，在銀髮據點和大家一起嚐試新事物，而且越畫越有成就感，也會拍自己的作品和家人分享，讓自己的生活更多采多姿。