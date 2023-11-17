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運動加共餐 汐止忠山里長輩開心過星期五

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區忠山里舉辦老人共餐吸引越來越多里民參加，區長林慶豐、新北市議員廖先翔也特地前往和老人家同樂，並且為他們打菜，讓長輩好開心。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區忠山里舉辦老人共餐吸引越來越多里民參加，區長林慶豐、新北市議員廖先翔也特地前往和老人家同樂，並且為他們打菜，讓長輩好開心。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區忠山里舉辦老人共餐吸引越來越多里民參加，一早先是安排健康促進課程，讓長輩們在吃飯前先做運動，每個星期五都吸引上百位長輩走出家門，今(17)日汐止區長林慶豐、新北市議員廖先翔也特地前往和老人家同樂，並且為他們打菜，讓長輩好開心。

汐止區忠山里每個星期五都會舉辦健康促進課程，帶長輩們在吃飯前動健康做運動，有時候伸展四肢，或是手拿彈力球輔助，也透過遊戲方式，訓練肌耐力，而中午時間到了，開始老人共餐，當天菜色很不錯有五道菜，有青菜、滑蛋雞肉、還有豆干等等，里民說每天都很期待星期五，尤其菜色不錯，又可以有一餐不用煮，好輕鬆，所以，夫妻倆每週都會來。

新北市議員廖先翔指出，忠山里每個禮拜五都有樂齡課程，課程結束後都會有長者共餐，因為時間固定、菜色豐富，所以，參與的長輩非常踴躍，今天又到禮拜五了，天氣雖然寒冷些，但是大家聚在一起，感覺好溫暖，大家開話家常一起做運動，是一個非常好在地的社區活動，大家也透過平常活動的參與，也一起關心地方事物，讓地方越來越好。

汐止區長林慶豐表示，今天非常開心來到忠山里、龍馬湖社區辦理的老人共餐，也特別藉由這個機會跟長輩宣導，因為近日有大陸冷氣團低溫南下，特別提醒長者要注意保暖，還有就是使用熱水器的安全，室內要保持通風。

忠山里長吳國全說，自己也蠻欣慰的，這活動從健康促進教育到共餐，現在越來越多長輩來參加，每個星期五的早上中午，大家都感覺到很溫馨。

長輩 汐止

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