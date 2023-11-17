Bawtu Payen身分證更新 全台首單列羅馬拼音族名

泰雅族人Bawtu Payen今天前往戶所完成全台首例更換身分證單列羅馬拼音族名，他說，很高興透過司法還給原住民族人身分註記原本美麗的樣子，日後將關注族語師資的議題。

Bawtu Payen（原名寶杜巴燕）今天前往新北市蘆洲戶政事務所更換身分證，他更換前的身分證是原住民傳統姓名並列原住民傳統姓名羅馬拼音的「寶杜巴燕Bawtu．Payen」，新身分證上的姓名欄只有印上Bawtu Payen，已經沒有漢字的「寶杜巴燕」。

他接受中央社記者電訪表示，Bawtu Payen是yaki（祖母）取的名字，使用祖先傳下來的原住民族名字，是身分認同的重要內涵，有維繫群體認同的功能。

Bawtu Payen說，感謝承審法官認同、參與「單列族名」行動律師團林秉嶔律師等人協助及新北市蘆洲戶政事務所的幫忙，才能讓此事情成真。

他表示，在原住民族正名議題中，他只是微不足道的人，但很榮幸透過司法讓政府還給族人身分註記原本美麗的樣子。今天也感謝好友排灣族音樂家保卜．巴督路（Baobu Badulu）及鄒族歌手高蕾雅（YinguyuAvai Yatauyungana）夫妻帶著孩子一起到戶所打氣及鼓勵。

家鄉在新竹縣五峰鄉梅後蔓部落的Bawtu Payen指出，盼望未來原住民都可以用自己想要使用的名字，介紹自己的文化脈絡。為了挽救族語，他後續將關注各族群母語師資及待遇不足的議題。

Bawtu Payen前年赴新北市蘆洲戶政事務所申請身分證單列羅馬拼音原住民族語名字，因遭拒而興訟。台北高等行政法院日前判決他勝訴，諭令戶所須將他姓名變更登記。因新北市政府不上訴，他今天完成更改身分證。