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6國「瘋設祭」 蔣萬安：藝術設計解決社會、城市難題

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安出席第八屆「Pinkoi Design Fest瘋設祭」。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安出席第八屆「Pinkoi Design Fest瘋設祭」。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安今天出席第八屆「Pinkoi Design Fest瘋設祭」，活動位於華山文創園區館內，匯聚6國家、160攤地區品牌參加。他說，設計是一門藝術之外，看得更遠解決社會、城市難題，就像參加台北設計獎，特別多一項城市設計，盼不只發揮、創造藝術，還能解決大家所關心的社會議題。

「Pinkoi Design Fest瘋設祭」自17日到19日為期三天活動，主打機艙沉浸感策展，搜羅亞洲各地設計品牌。Pinkoi共同創辦人暨執行長顏君庭認為，創造對自己、世界影響力的方式是公司理念，協助設計品牌打造友善的跨境銷售平台，線上打造Asia Day讓消費者容易找到不同地區設計品，特別是台灣設計品表現亮眼，提升近20%銷售成績。

蔣萬安也逛了幾間攤位，時不時停下來聽著設計師們解說品牌日常運用及理念。他致詞表示，活動舉辦八年實屬不易，現在疫情結束後，國門開放，規模更加盛大，看見許多設計師、插畫家，甚至是競技體操國手李智凱品牌，他堅信，藝術是可以解決社會、城市議題，透過公私合作、相互努力。

出席的台灣設計研究院長張基義說，Pinkoi將設計如何融入生活食衣住行的可能性分享給大眾，而台灣設計研究院也持續創造「設計影響力」為目標，創造各行各業的設計及創意可能性，引領設計輸出國際。

Pinkoi補充，公司經營海內外超過五萬的設計品牌，發覺台灣設計品對亞洲地區十分具有魅力，香港喜愛台灣的咖啡、美食禮盒，日本則偏好時尚、文具類產品，像是台灣插畫家品牌的紙膠帶。為了推廣台灣設計師，今年將前往香港、12月前往日本，明年第一季到泰國舉辦市集，拓展海外商機。

「Pinkoi Design Fest瘋設祭」位於華山文創園區館內，匯聚6國家、160攤地區品牌參加。記者邱書昱／攝影
「Pinkoi Design Fest瘋設祭」位於華山文創園區館內，匯聚6國家、160攤地區品牌參加。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安逛攤位，設計師介紹品牌理念和用途。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安逛攤位，設計師介紹品牌理念和用途。記者邱書昱／攝影

蔣萬安

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