北市衛生局抽驗食品安全 茄子咖哩南港店複檢未過罰3萬

北市衛生局今年9月專案抽驗轄內政府機關、公共運輸場站及周邊供應餐食，38件即食食品、5件半成品、5件豆漿及5件自製飲品共53件產品，其中1件CITYLINK南港店「茄子咖哩」自製冰紅茶，經初、複抽結果仍不符衛生標準，依違反食品安全衛生管理法處3萬元罰鍰。

衛生局抽驗38件即食食品、即食食品含生鮮蔬果，檢驗食品中微生物衛生標準（沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、單核球增多性李斯特菌及大腸桿菌O157:H7），嫩豆腐、義大利麵、韓式年糕、咖哩粉等5件半成品則檢驗12項防腐劑、過氧化氫、二氧化硫及環氧乙烷，另5件豆漿製品檢驗12項防腐劑，均符合規定。

衛生局說，抽驗香柚茶、紅茶等5件自製飲品，檢驗沙門氏桿菌及腸桿菌科。其中2件飲品初抽結果不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果「茄子咖哩南港店」仍有1件產品冰紅茶的腸桿菌科不符規定，已依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款規定，開罰製造業者3萬元罰鍰。