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五股公有市場美翻 市場宴宛如婚宴

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市官方臉書粉絲團「我的新北市」粉絲突破101萬人，市府邀請粉絲到新北五股公有零售市場參加「新北市場宴」，享受在地食材製作的美食。記者葉德正／攝影
新北市官方臉書粉絲團「我的新北市」粉絲突破101萬人，市府邀請粉絲到新北五股公有零售市場參加「新北市場宴」，享受在地食材製作的美食。記者葉德正／攝影

新北市2019年起陸續完成10座市場改造，另啟動新建或改建9座市場。五股公有零售市場昨舉行「新北市場宴」，將新北各大市場可買到的在地食材製作澎湃饗宴，消費者稱讚，五股公有市場翻轉傳統市場髒又舊印象，還以為來到婚宴會館，「真的好美」。

除五股公有市場獲獎無數，鶯歌美食廣場過往因建物破舊、漏水，市府斥資9700萬元改造，1樓打造為生鮮販賣區，2樓設置美食廣場，結合周邊鶯歌火車站、新北市美術館與鶯歌石等觀光資源，打造陶瓷文化與現代美食結合的公有市場。

市場處表示，鶯歌美食廣場除改善硬體設施外，也鼓勵有創意、有想法的攤商進駐，吸引不少異國美食進駐，攤商也申裝電子支付等現代化支付管道，融合傳統與現代，活化市場。

新北市代理市長劉和然昨化身為廚師，示範如何用在地食材，做出紅心芭樂氣泡飲。新聞局長張愛晶表示，新北市幅員遼闊、物產豐富，種植出許多在地特有食材，新北市場宴就是想讓民眾除體驗新北市現代化公有市場，也能認識新北特色農作物，用舌尖感受好味道。

美食 食材

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