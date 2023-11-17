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工程招標 土城汙水接管 3年後再增2萬戶

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
施工人員在新北土城區裕生路後巷進行汙水接管工程。圖／新北市水利局提供
施工人員在新北土城區裕生路後巷進行汙水接管工程。圖／新北市水利局提供

新北市水利局在土城區推汙水接管工程多年，今年10月底普及率為63%，市府近期啟動土城暫緩重劃區汙水接管工程招標，預估至2026年底土城可再接管近2萬戶，接管率破82%。

水利局長宋德仁指出，土城自2010年由國土管理署代辦汙水下水道工程，推動逾13年，截至今年10月底，土城用戶接管普及率63.03%。板橋三期3標及4標主要推動捷運板南線以西範圍的汙水工程、土城11標範圍為廣福街68巷以北及明德路一段以南，目前已進場施工。

宋德仁說明，土城暫緩重劃區現已新建多處集合住宅，為使社區大樓能順利接管，爭取重劃基金挹注，並完成周邊汙水工程設計作業，拚明年上半年發包，接管後社區大樓汙水交公家處理。

另土城沛陂里及未納戶也已納入實施計畫提送國土管理署審查，待計畫核定後就能發包進行汙水接管，也針對過去未接管用戶重啟調查，提高可行性。

水利局表示，在道路上埋設汙水管線會遭遇地下管線障礙，在已開發的城市因為巷道、土地、地下管線等大多已先完成建設，汙水下水道建設是近20年才開始推動，要在狹小巷道中與其他管線（如台電、自來水、瓦斯、電信等）爭奪空間。

因汙水管線為重力排放，需埋設到很深位置，施工階段需邀集各管線單位協助管線遷移作業，或在既有管線空間尋找出入，常要透過調整工法來完成管線建設。

另，汙水接管需後巷施工及維護空間，用戶會主張是既有違建，經拆除大隊現勘認定為違建後，會召開說明會及逐戶訪談作業，勸住戶自拆，近年自拆率有提高。

水利局 重劃區

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