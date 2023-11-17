聽新聞
test
0:00 / 0:00

拆遷在即 永和大陳都更單元3 核定實施

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

位於新北永和的大陳更新單元3公辦都更案，面積超過1萬3千坪，新北市政府昨核定發布實施，後續將啟動搬遷及拆除作業，未來將興建3棟住商大樓及新生公有市場，還有超過2千坪中央公園。議員提醒，要為當地留設公設空間，也要做好交通規畫。

大陳更新單元3位於永和區環河西路二段及新生路160巷所圍街廓內，屬永和都市計畫住宅區及市場用地，更新單元面積約3958坪，符合「都更二箭」政策，允許提高住宅區及市場用地基準容積，實施者皇翔建設將興建3棟地上33至35層、地下6層的住商大樓，及1棟地上9層、地下6層的新生公有市場。

新生市場將有全新零售市場、餐飲及辦公空間，基地東側與大陳單元4共同規畫2118坪的中央公園，為當地創造大面積綠地及開放空間，大幅改善基地及周邊環境品質。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，大陳更新單元3為新北市公辦都更的重大里程碑，也是中心成立後首案，此案更新前戶數約252戶，中心於2021年3月進場整合，2022年1月徵得興建廠商，2022年5月申請都更報核，並在今年7月都更大會審竣，昨核定公告實施。

錢奕綱指出，大陳更新單元3公辦都更案堪稱近年產權最複雜的案子，整合過程還遭逢疫情，中心將複製大陳單元3成功經驗，全力推進大陳更新單元1、4公辦都更案。

市議員許昭興表示，市府在大陳都更案有公有地，將分回公有建築物，但以單元2為例，除留設活動中心，其他空間都以財政考量為由都賣掉，她認為單元3要為當地留設公托、托老空間給民眾使用。

市議員連斐璠指出，單元3完工後，新生市場也會一併完成，市府要為買菜人潮增設停車空間，避免民眾亂停車，單元3未來有1千多戶進駐，新生路160巷寬度不足，要避免貨車堵住巷道，影響救護車以及消防車的通行。

都更 議員

延伸閱讀

新北市圖永和分館吹韓風 11月25日借10本書就送NENE炸雞

八德區住宅區酒吧吵 桃園靜鄰專案今速拆！

影／凌晨永和KTV前互看不順眼 二打一挨告起訴

捷運中和公館線擬延伸國父紀念館 分流大巨蛋人潮

相關新聞

南門市場吸引觀光 將成北市名片

百年歷史的北市南門市場經歷4年改建，昨天正式開幕，一早就有民眾排隊開搶限時開賣商品，市長蔣萬安表示，從小他就是跟著媽媽來...

東環段擬封1車道 內湖憂交通死亡

中央已核定捷運環狀線東環段路線，其中Y31到Y35站會經過台北市內湖區交通最壅塞的瑞光路、舊宗路與行善路，且評估瑞光路要...

地獄哏為二殯命名 議員：不妥

台北市第二殯儀館二期工程即將啟用，未來將成為北市唯一一座殯儀館，北市殯葬處最近突發奇想舉辦「徵新名」活動，短短3天已有1...

公幼廚工缺百人 新北擬晉薪制度留人

幼兒園廚工流動率高，近期新北市議會審查教育預算，民代指幼兒園廚工缺額達100人，各校缺額皆採臨時聘雇，要求檢討招聘機制。...

拆遷在即 永和大陳都更單元3 核定實施

位於新北永和的大陳更新單元3公辦都更案，面積超過1萬3千坪，新北市政府昨核定發布實施，後續將啟動搬遷及拆除作業，未來將興...

工程招標 土城汙水接管 3年後再增2萬戶

新北市水利局在土城區推汙水接管工程多年，今年10月底普及率為63%，市府近期啟動土城暫緩重劃區汙水接管工程招標，預估至2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。