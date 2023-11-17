拆遷在即 永和大陳都更單元3 核定實施

位於新北永和的大陳更新單元3公辦都更案，面積超過1萬3千坪，新北市政府昨核定發布實施，後續將啟動搬遷及拆除作業，未來將興建3棟住商大樓及新生公有市場，還有超過2千坪中央公園。議員提醒，要為當地留設公設空間，也要做好交通規畫。

大陳更新單元3位於永和區環河西路二段及新生路160巷所圍街廓內，屬永和都市計畫住宅區及市場用地，更新單元面積約3958坪，符合「都更二箭」政策，允許提高住宅區及市場用地基準容積，實施者皇翔建設將興建3棟地上33至35層、地下6層的住商大樓，及1棟地上9層、地下6層的新生公有市場。

新生市場將有全新零售市場、餐飲及辦公空間，基地東側與大陳單元4共同規畫2118坪的中央公園，為當地創造大面積綠地及開放空間，大幅改善基地及周邊環境品質。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，大陳更新單元3為新北市公辦都更的重大里程碑，也是中心成立後首案，此案更新前戶數約252戶，中心於2021年3月進場整合，2022年1月徵得興建廠商，2022年5月申請都更報核，並在今年7月都更大會審竣，昨核定公告實施。

錢奕綱指出，大陳更新單元3公辦都更案堪稱近年產權最複雜的案子，整合過程還遭逢疫情，中心將複製大陳單元3成功經驗，全力推進大陳更新單元1、4公辦都更案。

市議員許昭興表示，市府在大陳都更案有公有地，將分回公有建築物，但以單元2為例，除留設活動中心，其他空間都以財政考量為由都賣掉，她認為單元3要為當地留設公托、托老空間給民眾使用。

市議員連斐璠指出，單元3完工後，新生市場也會一併完成，市府要為買菜人潮增設停車空間，避免民眾亂停車，單元3未來有1千多戶進駐，新生路160巷寬度不足，要避免貨車堵住巷道，影響救護車以及消防車的通行。