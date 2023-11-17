公幼廚工缺百人 新北擬晉薪制度留人

幼兒園廚工流動率高，近期新北市議會審查教育預算，民代指幼兒園廚工缺額達100人，各校缺額皆採臨時聘雇，要求檢討招聘機制。教育局表示，目前正式人力加代理約490人，因應缺額，未來將研議採分區、多場次聯合甄選，建立公幼廚工久任機制及晉薪考核制度，薪資最高3萬4480元，也提高健檢補助。

市議員黃淑君說，幼兒園廚工可望改為各校視需求直接任聘，幼兒園廚工需要約400人，缺額高達100人，有必要檢討招聘機制，確保服務人數充足，保障孩童吃得安全，也捍衛廚工權益。

教育局說，新北公立幼兒園正式加代理廚工共490名，缺額百人以代理廚工應急，因應廚工缺額，每年辦2次幼兒園契約進用廚工甄選，研議採分區、多場次聯合甄選模式，即時、就近補足廚工缺額。

教育局也說，為提高廚工留任意願，讓供餐更穩定，112學年度建立公立幼兒園契約進用廚工久任機制，訂定晉薪考核制度，薪資2萬6976元起，最高3萬4480元，也提高廚工每年健檢補助1500元。

中和區光復國小附幼主任張素紋說明，校內有3名正式廚工、1名代理廚工，年齡30至50歲不等，多數是因為家中孩子在學校讀書，為就近照顧及親自處理食材，才選擇當廚工，最大問題是薪資結構，廚工薪資成長緩慢，多少影響工作士氣。

張素紋表示，廚工每天上午7點30分要到校、傍晚4點多下班，要張羅學生點心、中餐，還要支援清潔等工作，內容繁雜，薪資結構卻不理想，希望地方及中央政府能多傾聽廚工聲音。

光復國小附幼30歲廚工趙琪珊在學校服務6年，家中2個孩子分別就讀附幼及光復國小，得知廚工有缺人，加上本身是餐飲科系畢業，有證照，雖然低薪，但能照顧自己小孩及更多孩童健康，是她留下來的動能。