地獄哏為二殯命名 議員：不妥

台北市第二殯儀館二期工程即將啟用，未來將成為北市唯一一座殯儀館，北市殯葬處最近突發奇想舉辦「徵新名」活動，短短3天已有1千多則網友命名留言，有網友創意命名「葬壽司」、「天國的階梯」、「天堂中繼站」和「殯雪祈園」等，但也有「燒肉放題」等地獄哏，議員表示不妥，殯葬處回應，會再邀專家學者討論名稱。

殯葬處近日辦的二殯徵名活動，第一名可獲5500元超商禮券，其他網友創意命名還有「與神同行」、「天國的階梯」、「畢業館」、「殯島灰」、「終點轉運站」、「台北市立天堂中繼站」、「人生轉運中心」、「炎上 」等。

議員鍾沛君昨質詢指出，以網友創意命名「葬壽司」為例，命名者還能說出一番道理，表示「葬」呼應殯葬、「壽」對應生命、「司」有掌管之意，可象徵此生盡頭並表彰二殯之功能性，融合日式與華人風格、傳統與現代。「殯雪祈園」，命名者也講出道理，表示代表生命的結束，逝去的人抱著樂觀態度。

鍾沛君也質疑，還有網友創意命名「燒肉放題」，「燒肉」字眼真的很地獄，若是最高票，這個名真的要命，真的適合嗎？質疑殯葬處花這麼多人力、成本，能否得到相對應成果？

殯葬處長張世昌說，有請同仁彙整，對於網友的創意留言，並沒有要開放投票，只是廣為徵件，說不定也會徵到適合的命名。想優先針對殯儀館的硬體設施整新改建，從硬體帶來新的改變，再來透過更名徵件，讓民眾開始認同新的殯葬觀念，但的確無法第一時間就扭轉過去既定印象。