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淡水新興里黃金資收站送愛心 修復電器捐助弱勢家庭

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區新興里黃金資收站，將維修好的電器送到需要的弱勢民眾家中，不僅是將垃圾變黃金，更變得非常有愛心。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新興里黃金資收站，將維修好的電器送到需要的弱勢民眾家中，不僅是將垃圾變黃金，更變得非常有愛心。圖／紅樹林有線電視提供

新北市開創鄰里黃金資收站，打造里民將資源回收由里長吳錦泉 來登計換點數垃圾變黃金已經創造無數資源再利用的美意，而在新北市淡水區新興里更將這黃金資收站，當中老舊損壞的電器，由里內電器師傅維修之後，重新賦予新生命，並且集合這些電器送到需要的弱勢民眾家中，不僅是將垃圾變黃金，更變得非常有愛心。

新興里長吳錦泉表示，其實當初在收到許多廢棄家電時，因為自己本身會電子電機的相關小技巧，因而動起手來試著修理，後來更定期請來2位電器專業師傅進行駐點維修成立了維修站，同時也將黃金資收站所收到的廢棄電器修復，加上平常就有在走訪里內的弱勢關懷戶，遇到有電器需求的就將這些電器送給弱勢戶。

里長吳錦泉指出，由於過去在里內進行黃金資收站時常常會收到電風扇、快煮壺、吹風機等，單價不高的小型家電拿過來丟棄，里長發現這些電器再做簡單的維修後都還能夠使用，現在冬天到有些小型的電暖器，也都可以將其修復送給弱勢長者，希望透過電器維修重賦予這些廢棄電器新生命，讓他們變成一份愛心，傳遞溫暖，避免產生不必要的浪費，也藉此達到環保減碳的重要目標，一舉兩得。

淡水 資源回收 減碳

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