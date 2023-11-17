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汐止家扶「愛的大募資」 市議員：一人一力助弱勢童

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
基隆家扶中心歲末暖心會汐止場就要在12/2日舉行，新北市議員白珮茹拋磚引玉，帶來募集的紅包，捐給家扶中心，也希望大家一人一力做愛心。 圖／觀天下有線電視提供
基隆家扶中心歲末暖心會汐止場就要在12/2日舉行，新北市議員白珮茹拋磚引玉，帶來募集的紅包，捐給家扶中心，也希望大家一人一力做愛心。 圖／觀天下有線電視提供

基隆家扶中心歲末暖心會汐止場就要在12/2日舉行，而愛的大募資也已經開跑，因為，發現許多孩子家裡都沒有抬燈，所以，這次汐止家扶中心希望募集大家的愛心，在歲末年終送暖心禮物給小朋友，今(16)日新北市議員白珮茹拋磚引玉，帶來募集的紅包，捐給家扶中心，也希望大家一人一力做愛心。

基隆家扶中心主任陳美君表示，歲末年終有暖心祝福會，今年用幸福愛接力的方式，汐止地區在12/2日舉辦，讓所有受扶助的家庭跟孩子們一起幸福愛接力，他們可以拿到暖心禮，經過調查孩子眼晴需要被照顧，會送護眼抬燈跟紅包禮券，希望社會大眾的愛心能直接輸送到受扶助家庭，讓他們有暖暖的愛過個好年。

新北市議員白珮茹說，今年家扶中心除了每一年都有的關懷之外，要加贈護眼抬燈，希望孩子在求學階段，眼睛可以受到更好的保護，家扶中心在七星區都有據點，汐止總共有350位關懷戶，平時除了物資的幫忙之外，像是兒童、青少年的心理諮商，家扶中心都出錢出力出志工，社會關懷需要各界的參與，歲末送暖的活動也希望大家可以一人一力，讓社會更有愛，在活動之前，今天特地來帶了一些親友的想要幫忙的款項捐贈給家扶中心，希望用拋磚引玉的方式，來幫助在地的孩子。

陳美君指出，今天非常感謝珮茹議員，他很早就跟家扶聯絡了，會幫忙募集一些愛心款項，今天還特地送來中心，很謝謝議員及善心人士，汐止區的家扶歲末祝福暖心會就要在12/2日上午在汐止橋東里台鐵橋下廣場舉行，也邀請大家除了捐贈愛心，當天也歡迎大家到場同樂，讓家扶孩子開開心心的在2024年能夠過的更幸福更開心。

家扶中心 汐止

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