孩童體驗迷你馬 淡水城市國際幼兒學習生命教育

一般都市的幼兒園，大多都在社區的一棟建物裡，幼兒在封閉的環境中學習，無法讓家長放心，而「城市國際幼兒園」座落在臺北城市科大校內，寬敞的青草地，讓學童享受大自然，日前校園裡來了許多可愛迷你馬，小朋友看到好驚奇，想要體驗騎馬樂趣，園長林姿岐表示，希望透過接觸動物的課程，教導幼兒能與動物和平共處，勇於嘗試不同的生活經驗。

園長林姿岐表示，「城市國際幼兒園」每學期都會舉行一次「迷你馬到城幼」的活動，讓幼兒們有機會跳脫課本或故事書之外，感受真實的馬，教練表示，透過騎馬體驗，不只是趣味還可以從中學習平衡感以及韻律感，讓孩童從玩樂中成長。

在體驗騎馬前，先向小朋友，講解馬的習性，隨即在教練、教保老師的協助下，每位幼兒都穿上護具，在幼兒園中的廣場草園體驗騎馬。

城市國際幼兒園園長林姿岐表示，透過真實的迷你馬，不只豐富了生命教育，也讓學齡前幼兒增添生活經驗，城市國際幼兒園的課程多元，小朋友們最愛的故事時間不是在死板的教室中進行，而是在廣大的綠色草原上，盡情奔跑，就地取材，還有樂樂棒球、小小高爾夫球等，大自然環境的養分滋養出幼童無限的想像力，成為快樂學習的園地。