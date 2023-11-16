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汐科站接送竟收罰單惹民怨 汐科路側要改畫黃線

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐科火車站沿線畫的都是禁停紅線，新北市議員廖先翔會勘，將部分紅線改畫為可以臨時停車的黃線。圖／觀天下有線電視提供
汐科火車站沿線畫的都是禁停紅線，新北市議員廖先翔會勘，將部分紅線改畫為可以臨時停車的黃線。圖／觀天下有線電視提供

汐止的汐科火車站每天搭車的人很多，不過，在出站後的汐科路側，沿線畫的都是禁停紅線，就有不少民眾抱怨開車、騎車接送臨停，就被開單，直呼受不了，所以，今（16）日新北市議員廖先翔就召集相關單位現場會勘，將部分紅線改畫為可以臨時停車的黃線。

復興里長蕭素真說，汐科火車站乘客真的是超多的，週邊像是文化里、白雲里等遠程的，都會有家長接送，但是就有里民反應，常常一停就被照相開罰單，所以，也向議員廖先翔陳情，今天辦理會勘，本來擔心如果改畫黃線，晚上八點後都可以停車，擔心停滿車會影響晚歸的人接送的不便，所以，會規劃為只能上下車接駁的區域。

大同里長黃翠華指出，今天在汐科火車站所做的交通標線的微調，最主要是讓旅客在進出汐科火車站的時候有一個更好的動線規劃，方便臨時停車接送。

新北市議員廖先翔表示，汐止火車站北站出入口，因為周圍都沒有一個臨停的空間讓大家接駁，無論是小孩或是長輩，因為，都是紅線只要停下來開個門都算違規，民眾就建議是不是可以設一個臨時接駁的地方，所以，今天跟交通局辦理會勘，決議在汐科路車流量比較少的地方，把現有的紅線，挪出一個區域改為黃線，那因為黃線的法規在晚上八點到早上七點是可以停車的，但是如果有車子停的話，也會影響到接駁的功能，所以，改為黃線後還會另外做標示，整天0-24時都是禁止停車的狀態，只能做臨時的接駁，也希望大家之後到汐科火車站臨停接送時，不用再擔心會不會被開單取締，能夠比較安心。

火車站 汐止 罰單

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