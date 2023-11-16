雙溪高中地方學有創意 帶青山國中師生「漫遊雙溪」

因應現在課程多元化，雙溪高中於十年前開設地方學課程-「漫遊雙溪」，將學校周邊地區的人文歷史演變、生活文化特色、以及自然環境風景，介紹給每一位來到雙溪高中生活和學習的同學。汐止青山國中師生就來到雙溪，藉由地方學課程，更了解雙溪的一景一物。

雙溪高中的「漫遊雙溪」課程由社會領域教師所研發，帶領學生認識雙溪的人文歷史，諸如雙溪百年火車站、在地信仰中心的「三忠廟」、校園周邊的「連舉人古厝」、或是校園裡的百年土地公廟，皆能讓學生體會雙溪過往人文薈萃、文風鼎盛的歷史。

雙溪高中校長葉俊士說，這課程目標不僅是讓外地孩子在學校學習之餘，能認識學校在地的地方環境與歷史；更是為了在地長大的學生，對自己故鄉有進一步的認識，進而加深對在地的認同與連結。

此外也跟「注腳雙溪」工作室簡淑慧女士合作，介紹「地方創生」的概念與活動，並讓學生參與其中，如學校土地公廟旁的「土地公壁畫」，便是學生與藝術家共同完成的作品，讓學生認識雙溪的特色之外，更能用自己的雙手美化、創造出獨具一格的校園地景，賦予學生擁有一份共享的美感體驗。

雙溪高中「漫遊雙溪」課程已成為學校學生必修的特色課程之一，期許未來能更多與在地社區團體合作，加深學校與社區之連結，一同為雙溪之創生努力。