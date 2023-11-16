大巨蛋預備賽18日登場！北市設6處轉運免費接駁專車

台北市體育局今天表示，大巨蛋預備賽18日下午1時在台北大巨蛋登場，可搭乘6處轉運點免費接駁專車，或從忠孝東路4段地下通廊進大巨蛋，呼籲多搭捷運及公車。

體育局發布新聞資料指出，由遠雄巨蛋公司及中華民國棒球協會舉辦的「Home Run 台北大巨蛋預備賽」，18日下午1時在台北大巨蛋登場，上午11時起開放憑票入場。

體育局表示，建議參加民眾坐捷運、搭公車、不開車到大巨蛋，也可利用6處轉運點免費接駁專車，包含松山車站線、台北101/世貿線、松山機場線、捷運忠孝復興線、捷運公館線、台北車站線，乘客到場後可依現場工作人員指引進入大巨蛋。

體育局指出，大巨蛋18日當天周邊將有工作人員引導，行人若由國父紀念館側可利用忠孝東路4段地下通廊穿越忠孝東路進大巨蛋，並依票券座位區102-108由Gate2入場、座位區109-117由Gate 3入場、座位區118-124由Gate 4入場。

此外，大巨蛋場館內開放飲食，提醒民眾可提前購置完妥後再進場館，場館內僅販售簡易食物及飲料。

體育局表示，大巨蛋園區周邊僅開放光復南路側臨停上下車；限量開放汽機車憑票單次停放，額滿不排，結束後依指示分流駛離場。鼓勵民眾坐捷運、搭公車、不開車前往大巨蛋，並依現場工作人員分流進出場，享受安全舒適觀賽體驗。