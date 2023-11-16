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土城看守所遷移計畫 吳琪銘今會勘盼明年開工

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
吳琪銘至土城彈藥庫現址會勘。記者李定宇／攝影
吳琪銘至土城彈藥庫現址會勘。記者李定宇／攝影

新北市土城看守所是民眾對土城的印象，立委吳琪銘上任後，深知看守所沒有進一步的規劃將阻礙土城發展，吳琪銘因此推動遷建計畫，今日由立法院司法法制委員會舉辦司法園區考察，吳琪銘提到，看守所遷移是地方民眾共同的夙願，目前司法園區以辦理招標作業，預計可以在明年第一季開工。

吳琪銘表示2019年司法委員會舉行對法務部長蔡清祥考察，蔡部長當面允諾成立「遷建專案小組」，這被視為是本計畫展開的重要一環。緊接著屢次向時任行政院長蘇貞昌表達要求，最終成功爭取171億元預算用於計畫用地及搬遷。

吳琪銘強調，為了進一步加速計畫的推動，安排立法院司法及內政兩大委員會的聯合考察。在此過程中，時任內政部部長徐國勇承諾由內政部主導計畫案的執行。看守所遷移是地方民眾共同的夙願，原本被視為不可能的遷移看守所計畫得以實現，目前司法園區以辦理招標作業，預計可以在明年第一季開工。

最後，吳琪銘強調，未來在這司法園區內將坐落新北市第一座森林主題公園，能為居民提供一個休憩、運動的理想場所。同時，這個森林主題公園也象徵著城市轉型的開始，從冰冷的水泥結構邁向更具人文關懷的自然環境。透過這樣的努力，期許為土城打造一個綠意盎然、宜居宜遊的環境。

吳琪銘今舉辦土城司法園區座談會。記者李定宇／攝影
吳琪銘今舉辦土城司法園區座談會。記者李定宇／攝影

司法 吳琪銘

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