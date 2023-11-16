2023藝起新莊串門子開跑 重頭戲真人RPG闖關11月18日登場
2023藝起來新莊串門子邁入第4年，今年由以「遊歷新莊奇廟史」為主題，辦理踏查遊戲。其中11月18日邀請知名劇本殺團隊謀殺衛斯理工作室，為新莊廟街量身打造真人RPG闖關活動，藉由真人扮演關主，用各種線索引導民眾沉浸百年前千帆林立的繁華新莊港。
新北市文化局說，2023藝起來新莊串門子從即日起至12月8日，串起新莊廟街的文化資產、傳統美食、特色巷弄及新莊的藝文館舍，推廣新莊在地的文化資產、特色巷弄及傳統美食。11月18日主活動日加碼真人RPG闖關、戲曲表演及周邊體驗活動，
文化局說，真人RPG闖關活動邀請玩家穿越時空，變身清朝時期新莊的米舖東家、掌櫃及小二，立志發家致富，玩家們在新莊慈祐宮旁的服務台領取任務信函，再去找縣太爺「程興」登記索取線索卡片執行任務，並與真人關主互動挑戰猜酒謎、解詩籤等，前600組闖關完成的玩家還可獲得特色明信片，現場還有隱藏版的福利。
2023藝起來新莊串門子「遊歷新莊奇廟史」即日起至12月8日，民眾參與14處踏查遊戲，並至其中9處踏查景點拍照上傳至官網，即可參加網路抽獎，獎品有Apple Watch SE及HomePod mini大獎。11月18日加碼「早迺早享受」摸彩活動，獎品有新莊知名的老順香鹹光餅、翁裕美麥芽糖、阿瑞官草仔粿等。
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