我的新北市粉絲團破百萬 邀粉絲五股公有市場品市場宴
新北市官方臉書粉絲團「我的新北市」粉絲突破百萬到101萬人，新北市府今在甫榮獲美國「2022泰坦地產大獎金獎」的新北五股公有零售市場舉行「新北市場宴」，將新北各大市場即可買到的在地食材製作澎湃饗宴，並邀請粉絲到場享用，不少粉絲直言，五股公有市場與一般印象中市場差很大，不特別說還以為來到婚宴會館「真的好美」。
今天活動會場採用大量花藝與西式餐桌佈置，展現市場改造之美，本次市府與長期走訪傳統市場的漢克主廚與好食廚外燴團隊合作行銷新北菜市場新文化，辦桌宴菜單設計除選擇三峽黑豬香腸、萬里三點蟹、八里桶柑、深坑栗子等，並選用五股公有市場部分食材，讓大家透過8道美食料理嚐到食材鮮味，也嚐到在地的新北味道更嚐到滿滿人情味。
新北市副市長劉和然今天也與主廚漢克和粉絲一起DIY紅心芭樂氣泡飲，用在地食材就能做出五星級美味飲料。
劉和然表示，市政建設除透過媒體行銷，也自己成立官方臉書粉絲專頁「我的新北市」，至今已達12年，是全國最資深、粉絲數最多的地方政府官方粉專，粉專不定期發布重要政策資訊、觀光景點介紹、市府重要大型活動、運動賽事及生活資訊等。
劉和然說，社群媒體快速發展提供全新傳遞政策資訊的平台，將生硬的政策資訊轉化為新的呈現方式，讓粉絲朋友們更容易理解與關心新北，進而一起參與其中。
新聞局長張愛晶表示，新北市幅員遼闊、地理資源豐富，種植出許多在地特有食材，這次的新北市場宴就是想讓更多民眾除體驗新北市現代化的公有市場，也能認識新北特色農作物，用舌尖感受最直接的味道。
劉和然說，新北市自2019年起已完成10座市場改造，並啟動新建或改建9座市場；更於今年經濟部主辦、有菜市場金馬獎之稱的「傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫」中，新北市場成功摘得6座五星市場和3座四星市場的殊榮，共有83攤位獲得四星和五星評級，數量居全國之冠，市場改造、硬體軟體升級，以及專家學者的指導積極措施，為市場和攤販帶來明顯改善，展現出新北市場的繁榮和活力。
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