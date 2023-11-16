新北公幼廚工被曝缺百人 教育局：提高留任薪資達3.4萬
幼兒園廚工流動率高，近期新北市議會審查教育預算，市議員黃淑君指出，幼稚園廚工缺額達100人，各校缺額卻皆採「臨時聘僱」，教育局預計年底招聘，要求檢討招聘機制。教育局表示，目前「正式加代理」約490人，因應缺額，未來將研議採分區、多場次聯合甄選，並建立公幼廚工久任機制及晉薪考核制度，薪資最高達3萬4480元，並提高健檢補助。
黃淑君表示，針對幼稚園廚工任聘，可望改為各校視需求直接任聘，目前幼稚園廚工需要約400人，缺額高達100人，但各校缺額目前皆採臨時聘僱，教育局預計年底招聘，要求檢討招聘機制，以確保服務現場人數充足，除讓孩童吃的安全，也要同時捍衛廚工工作權益。
教育局說，目前新北公立幼兒園正式廚工加上代理廚工共490名，目前皆已聘足，上述缺額100人以代理廚工為主，因應廚工缺額情形，目前每年皆辦理2次幼兒園契約進用廚工甄選，未來將研議採分區、多場次辦理聯合甄選模式，以即時、就近補足各校廚工缺額。
教育局也說，為提高廚工留任意願，讓幼兒園供餐更穩定，已於112學年度建立公立幼兒園契約進用廚工久任機制，訂定晉薪考核制度，自2萬6976元起，最高可達3萬4480元，並已提高廚工健檢補助，給予每年健康檢查補助1500元。
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