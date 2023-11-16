快訊

藍白合讓步太多？柯文哲：看過數字 「民調一直領先」

我的購物車很「清真」？東南亞發起抵制以色列運動

拜習會雙方「取得真正進展」 一次掌握美中會談重點講了哪些

新北公幼廚工被曝缺百人 教育局：提高留任薪資達3.4萬

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
幼兒園廚工流動率高，近期新北市議會審查教育預算，市議員黃淑君指出，幼稚園廚工缺額達100人。圖／新北市教育局提供
幼兒園廚工流動率高，近期新北市議會審查教育預算，市議員黃淑君指出，幼稚園廚工缺額達100人。圖／新北市教育局提供

幼兒園廚工流動率高，近期新北市議會審查教育預算，市議員黃淑君指出，幼稚園廚工缺額達100人，各校缺額卻皆採「臨時聘僱」，教育局預計年底招聘，要求檢討招聘機制。教育局表示，目前「正式加代理」約490人，因應缺額，未來將研議採分區、多場次聯合甄選，並建立公幼廚工久任機制及晉薪考核制度，薪資最高達3萬4480元，並提高健檢補助。

黃淑君表示，針對幼稚園廚工任聘，可望改為各校視需求直接任聘，目前幼稚園廚工需要約400人，缺額高達100人，但各校缺額目前皆採臨時聘僱，教育局預計年底招聘，要求檢討招聘機制，以確保服務現場人數充足，除讓孩童吃的安全，也要同時捍衛廚工工作權益。

教育局說，目前新北公立幼兒園正式廚工加上代理廚工共490名，目前皆已聘足，上述缺額100人以代理廚工為主，因應廚工缺額情形，目前每年皆辦理2次幼兒園契約進用廚工甄選，未來將研議採分區、多場次辦理聯合甄選模式，以即時、就近補足各校廚工缺額。

教育局也說，為提高廚工留任意願，讓幼兒園供餐更穩定，已於112學年度建立公立幼兒園契約進用廚工久任機制，訂定晉薪考核制度，自2萬6976元起，最高可達3萬4480元，並已提高廚工健檢補助，給予每年健康檢查補助1500元。

教育局為提高廚工留任意願，讓幼兒園供餐更穩定，已於112學年度建立公立幼兒園契約進用廚工久任機制，訂定晉薪考核制度。圖／新北市教育局提供
教育局為提高廚工留任意願，讓幼兒園供餐更穩定，已於112學年度建立公立幼兒園契約進用廚工久任機制，訂定晉薪考核制度。圖／新北市教育局提供

教育局 幼兒園 機制

延伸閱讀

新北「空鄰數」達222鄰 里長無奈：還有3、4戶設籍電線桿

特教老師負擔大 新北研擬明年縮減授課節數

環狀線晚間成「無人車站」藏危機？ 議員曝僅1保全留守

綠議員質疑新北果菜拍賣有詭 果菜公司：調查了解中

相關新聞

【重磅快評】大巨蛋防災計畫還沒過

前行政院長郝柏村1991年決定興建台北大巨蛋室內體育館，經過漫長選址、發包、動工、停工的曲折，終於在三十二年後的今年十月...

捷運汐東線要徑工程決標 年底開工

新北市汐止人盼了20年的捷運終於要啟動，汐止東湖線要徑工程歷經3次流標，昨天決標，預計年底開工。新北捷運局表示，工程包括...

2023藝起新莊串門子開跑 重頭戲真人RPG闖關11/18登場

2023藝起來新莊串門子邁入第4年，今年由以「遊歷新莊奇廟史」為主題，辦理踏查遊戲。其中11月18日邀請知名劇本殺團隊謀...

我的新北市粉絲團破百萬 邀粉絲五股公有市場品市場宴

新北市官方臉書粉絲團「我的新北市」粉絲突破百萬到101萬人，新北市府今在甫榮獲美國「2022泰坦地產大獎金獎」的新北五股...

新北公幼廚工被曝缺百人 教育局：提高留任薪資達3.4萬

幼兒園廚工流動率高，近期新北市議會審查教育預算，市議員黃淑君指出，幼稚園廚工缺額達100人，各校缺額卻皆採「臨時聘僱」，...

全國「2023馬路好行評選」 新北拿11項大獎居六都之冠

新北幅員遼闊，不少道路維護不易，需要長時間花心力去養護，新北近年力推各項友善人本環境工程，並參加內政部國土管理署舉辦的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。