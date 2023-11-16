【重磅快評】大巨蛋防災計畫還沒過

前行政院長郝柏村1991年決定興建台北大巨蛋室內體育館，經過漫長選址、發包、動工、停工的曲折，終於在三十二年後的今年十月通過消防複檢，十一月二日獲得使用執照，十三日無觀眾比賽，球員對球場評價不錯，但那只是二十多人的小眾意見，真正的意見要看十八日一萬三千觀眾入場的測試賽，才算與市民初見面。不過，要命的「大巨蛋防災計畫」業主遲遲日前才送審；依以往作業慣例，防災計畫審核至少要三個月，測試賽要打還是不打？下個月四萬多觀眾的亞錦賽如期舉行嗎？

三十二年的等待，大巨蛋還真是難等，民眾盼得有多苦？從十八日測試賽免費門票開始發放一分鐘即被索完，迅即出現的黃牛票竟然喊價五千元一張，不難理解民眾對大巨蛋的期盼；但是，未完成的防災計畫，入場觀眾的安全誰來保證？審查防災計畫的專家可以放水擔保嗎？防災計畫若倉促放行，大巨蛋滿座時的四、五萬觀眾是來玩命嗎？

一九八九年啟用的加拿大多倫多巨蛋是世界第一座多功能開頂式體育館，參觀過的民眾印象深刻的，不是巨蛋如變魔術般的功能變化，館方導覽的重點擺在巨蛋的觀眾的疏散計畫，意外發生時五萬觀眾可以即時撤出巨蛋，這得力於多倫多巨蛋是平面設計，減少觀眾撤退的難度；另是巨蛋周遭公路、鐵路密佈，更大的優勢是巨蛋在安大略湖畔，水域的運量太可觀了，讓撤退壓力大減。

東京巨蛋比多倫多巨蛋早一年啟用，屋頂不是啟閉設計，是固定式薄膜結構。東京巨蛋位在文京區，該地是文教、機關用地，人口密度不高，巨蛋與知名的東京大學巨大校園，及許多大型醫療、實驗園區為鄰，觀眾疏散的腹地夠大，難度也低，在各國多個巨蛋的安全、舒適評比不錯。

台北大巨蛋就不好來比了，腹地狹小，只能宣稱在方便的鬧區，要命的不利，是腹地窄小必須下沉十米多的內野區，萬一有意外，觀眾必須往上跑三層樓才能到地面層脫困；巨蛋連外交通輸運量嚴重不足，老問題講了很多年，但始終沒有改善對策，寄望十八米寬的地下隧道連通道國父紀念館，恐怕太樂觀了。