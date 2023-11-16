快訊

謝祖武斷兒金援！還抽「有生」酬勞 謝展榮嘆：能活著就不錯

雙十一今年賣不動了？不是消費萎縮而是「折扣天天有」

驚險！高雄前鎮高架橋貨櫃車翻覆 司機受困命懸一線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國「2023馬路好行評選」 新北拿11項大獎居六都之冠

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
內政部國土管理署舉辦「2023馬路好行評選」，新北工務局、養工處、板橋區公所各項工程及教育宣導等，總計贏得11座大獎，為六都之冠。圖／新北工務局提供
內政部國土管理署舉辦「2023馬路好行評選」，新北工務局、養工處、板橋區公所各項工程及教育宣導等，總計贏得11座大獎，為六都之冠。圖／新北工務局提供

新北幅員遼闊，不少道路維護不易，需要長時間花心力去養護，新北近年力推各項友善人本環境工程，並參加內政部國土管理署舉辦的「2023馬路好行評選」，工務局、養工處、板橋區公所各項工程及教育宣導等，總計贏得11座大獎，為六都之冠。

內政部國土管理署暨社團法人中華鋪面工程學會共同舉辦「2023馬路好行評選」，昨於交通部集思會議中心頒獎，行政院長陳建仁主持，新北由養工處長簡必琦率領團隊成員代表市府接受陳建仁頒獎。

新北養工處兩項工程贏得特優，分別是「三鶯文創整合計畫-鶯歌核心區人行環境」、以及「『美學示範基地』-府中雙城」，因加大停等空間與轉彎半徑等，完善人行空間及美化市容，創造人車及公設井然有序的道路環境，並以區域品牌引導觀光及賦予商圈新活力。

工程科長鄔豪中因擔任府中雙城計畫總窗口，榮獲個人貢獻獎的殊榮，頒獎典禮當天代表市府上台分享在淡水、板橋府中及三鶯等區域的改造成果。另有4件工程獲得優良獎，分別是三鶯文創整合計畫-館前路、汐止區康寧街、新埔國中通學廊道及新北科技園區等周邊環境改善工程；2座佳作獎項則分別是板橋區忠孝國中通學廊道以及板橋區縣民大道人行環境改善工程獲獎。

此外，養工處邀請國土管理署及在地里長攜手推動人本環境，拍攝「全能街道改造王」，在教育宣導案件中榮獲整體優良獎及分項優良獎佳績。

市府總計贏得11座大獎，因榮登六都之冠，在頒獎典禮最後，國土署也頒發評審團特別獎的最高榮譽。工務局長祝惠美強調，新北市幅員廣闊，道路長度居全國之冠，市府除向中央積極爭取經費，也利用多元宣傳管道，讓民眾更了解人本交通重要性，未來也會持續完善人本交通。

內政部國土管理署舉辦「2023馬路好行評選」，新北工務局、養工處、板橋區公所各項工程及教育宣導等，總計贏得11座大獎，為六都之冠。圖／新北工務局提供
內政部國土管理署舉辦「2023馬路好行評選」，新北工務局、養工處、板橋區公所各項工程及教育宣導等，總計贏得11座大獎，為六都之冠。圖／新北工務局提供

延伸閱讀

刑事局破史上最大「安非他命走私」 陳建仁：年輕人吸大麻危險

單月查獲4100名犯嫌…第9波安居緝毒專案執行 陳建仁籲遏止大麻歪風

高檢署整合6大緝毒系統 發布第9波安居緝毒專案成果

洪孟楷家人在陸投資遭質疑 陳建仁：請洪對外說明清楚

相關新聞

捷運汐東線要徑工程決標 年底開工

新北市汐止人盼了20年的捷運終於要啟動，汐止東湖線要徑工程歷經3次流標，昨天決標，預計年底開工。新北捷運局表示，工程包括...

全國「2023馬路好行評選」 新北拿11項大獎居六都之冠

新北幅員遼闊，不少道路維護不易，需要長時間花心力去養護，新北近年力推各項友善人本環境工程，並參加內政部國土管理署舉辦的「...

北市山限區都更修法 限高30公尺

台北市長蔣萬安提出「都更5箭」，積極檢討法令助民間加速辦理都更，包含鬆綁山坡地危險建物可更新，市府修正台北市都市更新自治...

台灣燈會主燈「玉兔壯彩」沒人要 將拆解

本報陽光行動專題「燈會主燈無去處」報導，台灣燈會今年主燈「玉兔壯彩」無處去，燈會結束後暫存台北捷運北投機廠近9個月，北市...

地方稅分期繳納辦法 新北過關

因應稅捐稽徵法修法，新北市府昨在市政會議通過「新北地方稅分期繳納辦法」，並函報行政院備查，將減輕一次繳納壓力。財政局長陳...

新北研擬明年縮減特教師授課節數

特教學生數逐年增加，特教老師負擔加大，民代指新北市國小特教老師每周授課節數達19+2節，負擔較一般教師16+2節多，要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。