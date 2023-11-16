全國「2023馬路好行評選」 新北拿11項大獎居六都之冠

新北幅員遼闊，不少道路維護不易，需要長時間花心力去養護，新北近年力推各項友善人本環境工程，並參加內政部國土管理署舉辦的「2023馬路好行評選」，工務局、養工處、板橋區公所各項工程及教育宣導等，總計贏得11座大獎，為六都之冠。

內政部國土管理署暨社團法人中華鋪面工程學會共同舉辦「2023馬路好行評選」，昨於交通部集思會議中心頒獎，行政院長陳建仁主持，新北由養工處長簡必琦率領團隊成員代表市府接受陳建仁頒獎。

新北養工處兩項工程贏得特優，分別是「三鶯文創整合計畫-鶯歌核心區人行環境」、以及「『美學示範基地』-府中雙城」，因加大停等空間與轉彎半徑等，完善人行空間及美化市容，創造人車及公設井然有序的道路環境，並以區域品牌引導觀光及賦予商圈新活力。

工程科長鄔豪中因擔任府中雙城計畫總窗口，榮獲個人貢獻獎的殊榮，頒獎典禮當天代表市府上台分享在淡水、板橋府中及三鶯等區域的改造成果。另有4件工程獲得優良獎，分別是三鶯文創整合計畫-館前路、汐止區康寧街、新埔國中通學廊道及新北科技園區等周邊環境改善工程；2座佳作獎項則分別是板橋區忠孝國中通學廊道以及板橋區縣民大道人行環境改善工程獲獎。

此外，養工處邀請國土管理署及在地里長攜手推動人本環境，拍攝「全能街道改造王」，在教育宣導案件中榮獲整體優良獎及分項優良獎佳績。