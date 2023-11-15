士北泛藍仍分裂 張斯綱喊話整合 侯漢廷重申「三個公開」

北市第一選區（士林、北投）立委選舉，泛藍鬧分裂，整合與否備受關注。國民黨參選人張斯綱今向對手侯漢廷喊話，登記參選截止，全民調或任何協調方式他都接受。侯晚間強調，絕不藍營互打，整合情勢卻令人遺憾，並重申公開會談、論政、民調的主張，既然張同意他的主張，就應先和黨內溝通達成一致結論，即刻展開「三個公開」。

侯漢廷今晚在臉書指出，他主張公開會談、公開論政、公開民調，張斯綱既然同意他的主張，就應該先和黨內溝通達成一致結論，即刻展開「三個公開」，相信士北選民的智慧，讓民眾選出一位最強在野參選人下架民進黨立委吳思瑤。

侯說，這些日子以來，他在沒有政黨資源挹注的情況下，承受非常多網軍攻擊與流言打壓，甚至有一些來源還不是來自綠營，儘管如此，他還是收到非常多士北居民的暖心回應，要求他不要放棄，持續前進。

侯漢廷理解，吳思瑤早已放眼台北市長大位，所以無心經營士北選區，甚至在立法院效忠黨意，逼人民吞下萊豬與巴西臭蛋，和這些相比，自家人的攻擊根本不算什麼，「所以我從頭到尾履行我的承諾，絕不藍營互打」，然而，整合的情勢卻令人遺憾。

侯表示，所有的支持者期待整合協調，張斯綱在臉書期待整合，然而對他8月底樂意整合公開談論的私訊卻已讀不回；張在臉書期待民調，並請黨部溝通，然而黨部卻稱張說了不算。

侯漢廷提到，所有的支持者都很疑惑，為什麼國民黨不願意比民調？為什麼請黨部來溝通的結論是逼他無條件退選？為什麼國民黨始終拒絕公開會面？還要不斷造謠稱是侯漢廷不願意？

侯也說，他也疑惑，公開會談、公開政見發表會，都是一天內就能完成的事，不解為何不願意進行？至今兩面手法讓人難以理解信服，連公開會談都不願意，如果連基本的尊重都不給，又有什麼立基點要求他加入國民黨遊戲規則？請張先確認國民黨內真正意見再來溝通，在野整合禁不起再一次欺騙，士林北投也禁不起像去年一樣再一次泛藍內鬥。

侯漢廷表示，誰是藍軍最強，他相信在上述三個公開的原則之下，選民自有公斷，自然會集中選票，投給最強最有戰鬥力的參選人，他有信心，也請大家給予他最實際支持，讓真正為士北、不網內互打、最能夠團結藍營的侯漢廷，來下架貪腐新潮流，上架強力監督者。

最後，侯漢廷也提醒張斯綱，競選立委同時，他們仍是台北市議員，今天下午2點應出現在議場，然而直到散會都未見他的身影，「良心建議，我們不應該像民進黨的議員當薪水小偷。」