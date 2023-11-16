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新北建生態廊道防路殺 2026年增至10處

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
松鼠悠閒漫步在空中廊道。圖／新北市農業局提供
松鼠悠閒漫步在空中廊道。圖／新北市農業局提供

台灣藍鵲悠閒漫步在空中廊道。圖／新北市農業局提供
台灣藍鵲悠閒漫步在空中廊道。圖／新北市農業局提供

過去農村、農路與溪流整治，多對環境造成干擾。新北市農業局透過生態工法、生態調查及路殺紀錄，減輕環境衝擊，並打造陸水空廊道，讓動物安全回家，現有6處生態廊道，目標是2026年增至10處。

新北市農業局長李玟昨在市政會議報告，說明各基礎建設融入人本、美學及永續理念成果。在農村、農路及溪流整治基礎工程中，以迴避、縮小、減輕及補償生態工法，減輕環境衝擊。

李說，在五股綠竹筍產區，筍農搬運道狹小又是泥土路面，地形有高低落差，不易筍農作業，急需農路整建，社區內有獨角仙、螢火蟲等生態，農業局因地制宜施工，避開獨角仙基地、喬木群及筍園，以人工及小型機具施作降低擾動，維持底下坡面逕流，生態池回填塊石留下孔隙，並拆除木平台下方的立柱，待自然腐化後，成為獨角仙幼蟲繁殖場域。

另，根據路殺社分析，全台動物及陸蟹2018至2020年路死總量約1450萬至2千萬隻，年平均有600萬隻遭路殺。農業局透過生態調查、路殺紀錄，建立路殺熱點，結合現地實況與生物習性，在三峽、土城及新店區建置6處生態廊道，包括誘導式斜坡、地下廊道及天空廊道。

農業局表示，曾觀察到松鼠台灣藍鵲使用土城區天空廊道過路，設置1年後，有效降低9成路殺發生率；新店區凹字型排水箱涵也發現鼬獾、懷孕白鼻心及保育類穿山甲自在通行。

台灣藍鵲 穿山甲 松鼠

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