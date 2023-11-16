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新北研擬明年縮減特教師授課節數

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
特教學生有不同需求，新北市依照學生別情況，提供不同的適應體育課程。圖／新北市教育局提供
特教學生有不同需求，新北市依照學生別情況，提供不同的適應體育課程。圖／新北市教育局提供

特教學生數逐年增加，特教老師負擔加大，民代指新北市國小特教老師每周授課節數達19+2節，負擔較一般教師16+2節多，要求減輕教師負擔，才能提供更好教學品質。新北市教育局表示，研擬明年縮減特教老師節數，將邀集教師、家長與外部團體共商。

新北特教學生逾2萬3千餘人，國高中小特教老師有1835人，分散式資源班師生比為1比11. 5、國中是1比9.8，高於全國平均。

市議會近日審查2024年度總預算，議員黃淑君為特教師生權益發聲。黃淑君說，教師助理員採月薪聘任，薪資不高，部分助理員需隨車接送孩子，工作時數長。學生助理員與部分教師助理員採時薪聘任，總時數受到限制，難以聘雇，另教師助理員及學生助理員應重新定義職稱；教育局允諾檢討。

教育局特教科長曹孝元表示，改善特教師生教學環境，已展開節數檢討，補足師資補足方面，除開設新北公費專班，並持續透過教甄，全力補足師資。

張姓特教老師說，特教老師工作挑戰大，除授課還要處理個案問題，有時課堂難免出現突發狀況，若減少節數，確有助提升教學品質。

林姓特教老師指出，目前最常見是學習障礙生，情緒障礙也有逐漸增多趨勢，特教沒通用教材，有時候一堂課要花2小時以上備課，一周32節課扣除19節只剩13節課空堂，下班備課是常態。

賴姓家長憂心，老師減課後多出來的堂數要由誰來承接，要有良善配套措施，代課老師有沒有相關職能來滿足孩子需求，需審慎評估，不要變成孩子最後沒人顧。

教師 教育局

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