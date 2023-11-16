地方稅分期繳納辦法 新北過關

因應稅捐稽徵法修法，新北市府昨在市政會議通過「新北地方稅分期繳納辦法」，並函報行政院備查，將減輕一次繳納壓力。財政局長陳榮貴說，納稅義務人依應繳稅款區間得以分2至36期繳納，避免因逾期繳納加徵滯納金，或移送強制執行。

因應財政部2021年12月17日公布修正「稅捐稽徵法」第26條之1規定，台中、台北、台南及嘉義市陸續訂定地方稅分期繳納法條，新北市財政局也訂定地方税分期繳納辦法，稅款適用如使用牌照稅、房屋稅、地價稅、印花稅、土地增值稅、契稅、娛樂稅核定補徵等；期數則依應繳稅款有所不同，應繳稅款未達20萬，得分2至6期，若20萬以上未達100萬，得分2至12期；應繳稅款100萬以上未達500萬，得分2至24期，若為500萬以上，得以分2至36期。

財政局稅捐處副處長陳正輝說，預估地方稅分期繳納辦法發布後，申請件數、金額不會像疫情期間多，一來是受疫情影響變小，二來地方稅分期繳納有加計利息，依各年度1月1日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計，若今年上路年息為1.475％。

新北地方稅分期繳納辦法參考台北市的辦法，若納稅義務人為中低收入戶、領有失業給付、非自願性離職、被減薪、減班，應繳稅款50萬以上，可申請免計利息。陳正輝指出，市政會議通過後，會盡快發布實施，預計年底前上路。

議員廖宜琨說，俄烏、以巴戰爭造成國際原油飆漲，物價跟著通膨，消費力下滑，出口減弱勢必衝擊台灣經濟。廖說，地方上百工百業確已感覺經濟面臨一波降溫，既然市府擬定地方税分期繳納，對民眾來說立意良善，建議利息可再下修一點。

議員劉美芳說，對政策樂觀其成，因經濟真的不太景氣，雖然GDP提高，但實際上是拉高貧富差距；劉也認為利率偏高，既然都要放寬稅務分期繳納的話，不應計較利率。