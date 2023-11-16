台灣燈會主燈「玉兔壯彩」沒人要 將拆解

本報陽光行動專題「燈會主燈無去處」報導，台灣燈會今年主燈「玉兔壯彩」無處去，燈會結束後暫存台北捷運北投機廠近9個月，北市觀傳局昨表示，截至11月10日前，沒有縣市政府願意典藏，預計年底前將主燈遷出北投機廠，花費約159萬元拆解。藍綠議員皆指出，要記取主燈無處去教訓，未來提前規畫主燈去處。

「玉兔壯彩」16公尺高、10.9公尺寬、7.9公尺深且重20公噸，觀傳局3月初已拆解、分批送往北投機廠暫存，期間持續找尋婆家典藏。

觀傳局長王秋冬上月在議會教育委員會表示，維持主燈外貌、組裝和維運費等一年要1000萬元，若欲恢復燈會時的燈光效果則要2000萬元，10月下旬已發文各縣市洽詢典藏意願，本月10日前無單位有意願就會拆解。

觀傳局表示，10月25日函詢各縣市政府，截至11月10日均無典藏主燈意願，規畫委請專業廠商處理，年底前將主燈遷出北投機廠，也預計將其中部分可再利用零件用於2024台北燈節作品。

民進黨議員林延鳳直言，這是未來市府申辦大型活動的警惕，她要求觀傳局清楚交代相關零組件流向，且明年台北燈節須妥適運用尚堪使用的相關耗材，也要記取這次主燈後續典藏規畫的教訓，維護管理絕不能草草了事。

國民黨議員徐巧芯說，雖然玉兔展出時頗受好評，但當時未思考好後續展出或儲存方式，導致更多問題產生，如果真的無法存放，寧可直接拆解，未來籌辦燈會等大型活動須先確認後續處理方式，也應提前將相關預算納入規畫。