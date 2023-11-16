聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市山限區都更修法 限高30公尺

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市府修正台北市都市更新自治條例，針對山限區都更鬆綁，議會法規會初審通過。圖／台北市更新處提供
北市府修正台北市都市更新自治條例，針對山限區都更鬆綁，議會法規會初審通過。圖／台北市更新處提供

台北市長蔣萬安提出「都更5箭」，積極檢討法令助民間加速辦理都更，包含鬆綁山坡地危險建物可更新，市府修正台北市都市更新自治條例，放寬山限區門檻，今年6月法規會審查時，都發局認為，山限區不宜過度開發，但議員認為應進一步解除限制，昨再審達成共識，山限區都更高度放寬為30公尺，大約9樓高，全案修正通過，最快下周送大會二、三讀。

台北市議會法規會昨天續審草案，都更處長陳建華指出，經邀請建築、土保和學界座談，針對山坡地開發討論達成共識，原則上以保育為主，但考慮早期興建住戶權益，可適度開放。

陳建華指出，從原有的樓高17.5公尺放寬到21公尺，若未滿足容積獎勵，授權都審可以放寬，放寬原則是21公尺再加兩層樓，一樓高度4.2公尺，二樓以上是3.3公尺，將容積用完。

議員王欣儀認為，草案中出現「放寬兩層樓」有點奇怪，且「授權都審」可以放寬，審議原則為何？她建議再放寬，直接以30公尺做為「天花板」，遇特殊個案另保留彈性空間，讓法定給的容積獎勵至少可以用完，才有改建的誘因。

議員洪健益也認為30公尺可以接受，但若容積仍用不完怎麼辦？

議員陳宥丞則建議，若建物已達30公尺，但容積獎勵仍用不完，應該要有補償機制，可考量「容積轉移」的可能性。

都發局長王玉芬說，現行的機制，容獎應可用完，若發生容積獎勵用不完的情況下，都會經過都市設計審議委員會討論，原則上會給最高到30公尺，還不夠就再檢討。經過討論後，議員決議通過30公尺版本，將送大會二、三讀。

台北市長蔣萬安3月間宣布啟動「都更5箭」，推動降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦都更等，出席法規會的藍營議員認為，其中「法放寬」又更進一步，包含鬆綁山坡地危險建物可更新等，讓民間重建更具彈性，若順利通過大會三讀，可助市府推動都更5箭政策。

都更 議員 蔣萬安

延伸閱讀

台北大巨蛋通廊是否開放「一日3變」 簡舒培曝公文：蔣萬安最離譜

沒拿錢最大尾？柯文哲嗆蔣萬安不敢公開晨會 北市回應了

迷航大巨蛋？陳怡君批場館缺指示牌 蔣萬安允諾改善

18日大巨蛋測試賽沒啦啦隊 蔣萬安允亞錦賽「中韓大戰」上場

相關新聞

捷運汐東線要徑工程決標 年底開工

新北市汐止人盼了20年的捷運終於要啟動，汐止東湖線要徑工程歷經3次流標，昨天決標，預計年底開工。新北捷運局表示，工程包括...

北市山限區都更修法 限高30公尺

台北市長蔣萬安提出「都更5箭」，積極檢討法令助民間加速辦理都更，包含鬆綁山坡地危險建物可更新，市府修正台北市都市更新自治...

台灣燈會主燈「玉兔壯彩」沒人要 將拆解

本報陽光行動專題「燈會主燈無去處」報導，台灣燈會今年主燈「玉兔壯彩」無處去，燈會結束後暫存台北捷運北投機廠近9個月，北市...

地方稅分期繳納辦法 新北過關

因應稅捐稽徵法修法，新北市府昨在市政會議通過「新北地方稅分期繳納辦法」，並函報行政院備查，將減輕一次繳納壓力。財政局長陳...

新北研擬明年縮減特教師授課節數

特教學生數逐年增加，特教老師負擔加大，民代指新北市國小特教老師每周授課節數達19+2節，負擔較一般教師16+2節多，要求...

新北建生態廊道防路殺 2026年增至10處

過去農村、農路與溪流整治，多對環境造成干擾。新北市農業局透過生態工法、生態調查及路殺紀錄，減輕環境衝擊，並打造陸水空廊道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。