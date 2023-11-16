北市山限區都更修法 限高30公尺

台北市長蔣萬安提出「都更5箭」，積極檢討法令助民間加速辦理都更，包含鬆綁山坡地危險建物可更新，市府修正台北市都市更新自治條例，放寬山限區門檻，今年6月法規會審查時，都發局認為，山限區不宜過度開發，但議員認為應進一步解除限制，昨再審達成共識，山限區都更高度放寬為30公尺，大約9樓高，全案修正通過，最快下周送大會二、三讀。

台北市議會法規會昨天續審草案，都更處長陳建華指出，經邀請建築、土保和學界座談，針對山坡地開發討論達成共識，原則上以保育為主，但考慮早期興建住戶權益，可適度開放。

陳建華指出，從原有的樓高17.5公尺放寬到21公尺，若未滿足容積獎勵，授權都審可以放寬，放寬原則是21公尺再加兩層樓，一樓高度4.2公尺，二樓以上是3.3公尺，將容積用完。

議員王欣儀認為，草案中出現「放寬兩層樓」有點奇怪，且「授權都審」可以放寬，審議原則為何？她建議再放寬，直接以30公尺做為「天花板」，遇特殊個案另保留彈性空間，讓法定給的容積獎勵至少可以用完，才有改建的誘因。

議員洪健益也認為30公尺可以接受，但若容積仍用不完怎麼辦？

議員陳宥丞則建議，若建物已達30公尺，但容積獎勵仍用不完，應該要有補償機制，可考量「容積轉移」的可能性。

都發局長王玉芬說，現行的機制，容獎應可用完，若發生容積獎勵用不完的情況下，都會經過都市設計審議委員會討論，原則上會給最高到30公尺，還不夠就再檢討。經過討論後，議員決議通過30公尺版本，將送大會二、三讀。

台北市長蔣萬安3月間宣布啟動「都更5箭」，推動降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦都更等，出席法規會的藍營議員認為，其中「法放寬」又更進一步，包含鬆綁山坡地危險建物可更新等，讓民間重建更具彈性，若順利通過大會三讀，可助市府推動都更5箭政策。